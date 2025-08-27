クイズで学ぶ! 鉄の魅力 第10回 【初級編】さびに強い鉄があるって本当?
車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。
■さびに強い鉄があるって本当?
さびに強いといえばステンレスがあります。ステンレスは鉄とクロムの合金です。クロムが薄い膜をつくってさびから守ってくれるのです。
海浜耐候性鋼(かいひんたいこうせいこう)といって海のそばなど塩分の多い場所で利用される鉄もあります。鉄に塩分がつくと、さびやすくなるのですが、ニッケルを含ませておくとできたさびに塩分がしみこみにくくなり、進行をとめてしまうのです。
