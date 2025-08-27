「まだまだ暑さ続くのか、、」→【GU値下げ】で買い足し！ ALL990円♡「即戦力トップス」

まだまだ暑い日が続きそう……。そんな今洋服を買い足すなら、即戦力になってくれるものを選びたい！【GU（ジーユー）】なら、おしゃれ見えが叶いそうなトップスが990円のプチプラで揃っています。着こなし方次第では秋口まで着られるから、売り切れる前にぜひチェックしてみて。

ビジューが映える華やか見えブラウス

【GU】「ビジューボタンブラウス」\990（税込・セール価格）

フレンチスリーブできれいめに着られるブラウス。首元のボタンがビジューになっていて、アクセサリー感覚で華やかさをプラスしてくれます。シンプルなコーデに少しだけアクセントを付けたいときにもぴったり。他のボタンは隠れていて、スッキリ見えるデザイン。きちんと感があるので、オフィスに馴染みやすいのも魅力です。暑い時期は一枚でさらっと着て、涼しくなったらカーディガンを羽織って長く楽しめそうです。

上品にきらめくラメ入りシアーニット

【GU】「シアーラメセーター」\990（税込・セール価格）

ラメが散りばめられたシアー素材のセーターは、ギラギラしすぎないきらめきが上品。程よい透け感で涼しげに着られておしゃれな雰囲気に。ショート丈なので、ボリュームのあるボトムスとも好バランス。シンプルにTシャツ感覚でさらっと着るのはもちろん、ベストやワンピースとのレイヤードにも活躍しそうです。

着回しの幅が広がる高見えタンクトップ

【GU】「テクスチャーニットタンクトップ」\990（税込・セール価格）

胸元の開きが控えめで、1枚でも上品に着られそうなニットタンクトップ。細かい編地で、高見えするデザインも魅力です。カジュアルにもきれいめにも幅広いコーデに合わせやすく、涼しくなってきたらジャケットやカーディガンのインナーとしても活躍してくれそう。季節の変わり目にも着回しやすいので、ワードローブに1枚あると頼れる存在です。

コーデのアクセントにも便利なボーダーカーデ

【GU】「UVカットボーダーVネックカーディガン」\990（税込・セール価格）

UVカット機能付きの長袖カーディガンは、日差しが強い日のお出かけも安心。バッグに入れて持ち歩いて、室内の冷房対策にも便利です。さらっと羽織るのはもちろん、肩掛けしてコーデのアクセントとしても使えそう。ボーダー柄のカジュアルな可愛さがあり、普段のコーデにも取り入れやすそうなカーディガンです。

