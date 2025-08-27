¡ÚÉ÷±ÄË¡¡Ö²þÀµ¡×»Ë£Á°ÊÔ¡Ûµ¯¶È¥é¥Ã¥·¥å¤¬µ¯¤¤¿¡Ö¥Ç¥ê¥Ø¥ë¡×¹çË¡²½¤Î¸½ºß¤ØÏ¢¤Ê¤ëàÉé¤Î±Æ¶Áá
¡Ç25Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¤Ë38²ó¤â²þÀµ¤µ¤ì¤¿É÷±ÄË¡¡£É÷Â¯¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¸¶ðÌÀ»á¤ÎÏ¢ºÜ¡ØÉ÷±ÄË¡¡Ö²þÀµ¡×»Ë¡Ù¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂåÇØ·Ê¤Î¤â¤È¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¸å¤ÎÉ÷Â¯¶È³¦¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤òÃµ¤ë¡£Âè£³²ó¤Ï1998Ç¯¡¢¡Ç01Ç¯¤Î²þÀµ¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥ê¥Ø¥ë¡×¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤¿1998Ç¯¤Î²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¡£
à¸¼¿Íá¤ÈàÁÇ¿Íá¤Î¶³¦¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë
¥Ð¥Ö¥ë¤¬ÃÆ¤±¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤Î·ÐºÑ¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄäÂÚ¤·¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿10Ç¯¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡Ç90Ç¯ÂåÁ°È¾¤«¤é¡Ç00Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î´ü´Ö¤Ë¤â¡¢É÷±ÄË¡¤ÎÂç¤¤Ê²þÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÎÂç²þÀµ¤«¤é14Ç¯¤â¸å¤Î1998Ç¯¤È¡Ç01Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹ñºÝ²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ëÉ÷Â¯»º¶È¤ÎÊÑËÆ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ç90Ç¯Âå¤Î¥Æ¥ì¥¯¥é¤ä¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤Ê¤ÉÅÅÏÃ¤òÍÑ¤¤¤ÆÃË½÷¤ò½Ð²ñ¤ï¤»¤ë¶ÈÂÖ¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¡¢ÁÇ¿Í½÷À¤ÎÃæ¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥¯¥é¤Ï¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇä½Õ¤Î¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥¯¥é¤Ç±ç½õ¸òºÝ¤ò¤¹¤ë½÷À¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹â¹»À¸¤äÃæ³ØÀ¸¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¤À®Ç¯¼Ô¤â¤¤¤¿¡£¤Þ¤ì¤Ë¾®³ØÀ¸¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¡ÖÇä½Õ¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë½÷À¡×¤Ä¤Þ¤êà¸¼¿Íá¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿²áµî¤ÎË¡Îá¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£àÁÇ¿Íá¤Èà¸¼¿Íá¤Î¶³¦Àþ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Ä¶È¤ÎÎØ³Ô¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ú²ÌÅª¤Ëµ¬À©¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÉ÷Â¯¤ÏSM¡¢¥Õ¥§¥Æ¥£¥·¥º¥à¡¢½÷Áõ´êË¾¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÊÊ¤òËþ¤¿¤¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤è¤ê»É·ãÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢µðÂç²½¤·¤¿À¤Î¸ä³Ú¤Ï¡Ö¼ÍÀº»º¶È¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥¯¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¯½÷Çä½Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇË¡Î§¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤ä¿·¼ê¤Î¾¦Çä¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤Ë¤Ï¿·É÷±ÄË¡¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤Ë¸Å¤¤ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢Ë¡Î§¤¬¼Â¾ð¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤áµ¬À©¤ò¼êÄ¾¤·¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢É÷±ÄË¡¤ÏºÆ¤Ó²þÀµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Î¢É÷Â¯¤À¤Ã¤¿½ÐÄ¥É÷Â¯¤¬¹çË¡²½
1998Ç¯¤ÎÂç²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢µ¬À©¤µ¤ì¤ëÀÉ÷Â¯¤Î¶È¼ï¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡ÖÌµÅ¹ÊÞ·¿¡×¤ä¡Ö±ÇÁüÁ÷¿®·¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÂÖ¤¬¿·¤·¤¯²Ã¤¨¤é¤ì¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£½¾Íè¤ÎÅ¹¤ò¹½¤¨¤ÆµÒ¤òÂÔ¤Ä¤«¤¿¤Á¤Î±Ä¶È¤Ï¡ÖÅ¹ÊÞ·¿¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
Ë¡Î§Æâ¤Ë¡ÖÌµÅ¹ÊÞ·¿¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢ÀÉ÷Â¯¤Îµ¬À©¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÇÉ¸¯·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ø¥ë¥¹¡×¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤ë¡£¶È¼Ô¤¬µÒ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ë½÷À¤òÁ÷¤ëÀÉ÷Â¯¤À¡£Åö½é¤Ï¡Ö½ÐÄ¥¥Ø¥ë¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥Ø¥ë¥¹¡Ê¥Ç¥ê¥Ø¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ë¡£
É÷±ÄË¡¤Î¾òÊ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î½»µïËô¤Ï¿Í¤Î½ÉÇñ¤ÎÍÑ¤Ë¶¡¤¹¤ë»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÛÀ¤ÎµÒ¤ÎÀÅª¹¥´ñ¿´¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤ÎµÒ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ëÌòÌ³¤òÄó¶¡¤¹¤ë±Ä¶È¡×¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¡¢ÇÉ¸¯Àè¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¸Â¤é¤º¡¢µÒ¤¬¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ö¥±¡¼¥¹¤â²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÏÅ¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤¿µÒ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹¹ð¡¦ÀëÅÁ¤Îµ¬À©¤âÅ¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
²þÀµÁ°¤Î½ÐÄ¥·¿É÷Â¯Å¹¤Ï¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡¢¥Û¥Æ¥È¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÈÅÍô¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶È¼Ô¤¬¸ø½°ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ë¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥é¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÀëÅÁ¤ò¤¹¤ë¡£ÃËÀµÒ¤Ï¥Ó¥é¤ò¸«¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ë¶È¼Ô¤«¤é½÷À¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢ÀÇäÇã¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½ÐÄ¥·¿É÷Â¯Å¹¤Ï1984Ç¯¤Î²þÀµ¤Ç¤Ïµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥é¤ä¥Ô¥ó¥¯¥Á¥é¥·¤¬°ìÈÌ²ÈÄí¤ÎÍ¹ÊØ¼õ¤±¤Ë¤âÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¡¢¼Ò²ñÌäÂê²½¤¹¤ë¡£·Ù»¡¤Ï¼ÂÂÖ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤ì¤é¤ÎÇÉ¸¯·¿É÷Â¯Å¹¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇÉ¸¯·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ò´ÉÍý²¼¤Ë¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ïµ¯¶È¥é¥Ã¥·¥å¤Ç4ÇÜ¤Ë
Íâ1999Ç¯¤Î£´·î£±Æü¤Ë²þÀµÉ÷±ÄË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¶È¼Ô¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢·Ù»¡¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤¿¸å¡¢¤¤¤Ã¤»¤¤¤ËÄÙ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢ÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤¿Å¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¦È¯¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÏ²¼¤Ë¤â¤°¤Ã¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤ä¥Û¥Æ¥È¥ë¤Ê¤É¤Î¶È¼Ô¤Ï¡¢¡Ö±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¥â¥°¥ê¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¡×¤È¹Í¤¨¡¢¼¡¡¹¤ÈÆÏ¤±½Ð¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¦¥µ¥é¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤â¡ÖÅö¶É¤¬¤³¤Î¾¦Çä¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Â³¡¹¤È»²Æþ¤¹¤ë¡£
·Ð¸³¤âÃÎ¼±¤âË³¤·¤¤ÁÇ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌµÅ¹ÊÞ·¿¤Ïµ¯¶È¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¹â¤¤¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÎÁ¤òÊ§¤Ã¤ÆÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ò¤È¤Ä¤ÇµÒ¤È½÷À¤ò·ë¤Ö¾¦Çä¤Ï°Â¾å¤¬¤ê¤Ê¤¦¤¨¡¢Å¦È¯¤â¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£Åö½é¤Î¹¹ðÈñ¤Ï»°¹Ô¹¹ð¤òÍ¼´©»æ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤ËºÜ¤»¤ë¤À¤±¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÉ÷Â¯¾ðÊó»ï¤Ë¹¹ð¤òºÜ¤»¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢µ¯¶È¥é¥Ã¥·¥å¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£²þÀµ¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï°ìµó¤Ë2684·ï¤¬Á´¹ñ¤ÇÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¡¢¤½¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Íâ¡Ç00Ç¯¤Ë¤Ï5425·ï¡¢¤µ¤é¤ËÍâ¡¹Ç¯¤Î¡Ç01Ç¯¤Ë¤Ï8434·ï¤È¡¢ÈôÌöÅª¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ç00Ç¯¤«¤é¡Ç04Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£µÇ¯´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ï£´ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÉ÷Â¯¶È¤Ç¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎµÞÁý¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¹çË¡²½¤ÏÉ÷Â¯¶È³¦¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¬¿åÎæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Û¤ÜÍ£°ì¿·µ¬³«¶È¤Ç¤¤ëÀÉ÷Â¯¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Û¶È¼ï¤«¤é¤Î»²Æþ¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î»Ô¾ì¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀÉ÷Â¯»º¶È¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑËÆ¤·¡¢ÇÉ¸¯·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ï¶È³¦¤Î¼çÎ®¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤À¡£
É÷Â¯¾î¤ÎÉÏº¤²½¤È¤¤¤¦àÉé¤Î±Æ¶Áá
ÇÉ¸¯·¿¤Î¹çË¡²½¤Ï¡¢ÀÉ÷Â¯¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î½÷À¤¬¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´¶³Ð¤Ç»Ï¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Å¹ÊÞ¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤¦¤¨¿¼Ìë¤Ç¤â²Ô¤²¤ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ï¡¢ÁÇ¿Í½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¯Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÏÉ÷Â¯Ì¤·Ð¸³¤Î½÷À¤òÂçÎÌ¤ËÉ÷Â¯¶È³¦¤Ë°ú¤Æþ¤ì¡¢¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤¤¤¦¸Å¤¤¶èÊ¬¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀÉ÷Â¯¤ÏË¡Î§Åª¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶È³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÍ¦µ¤¤È³Ð¸ç¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤´Ö¡Ö´í¸±¤Ê¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö°ãË¡¤ÇÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»²Æþ¾ãÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹çË¡²½¤µ¤ì¤¿ÇÉ¸¯·¿¤ÎµÞÁý¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Å¹ÊÞ¤ÈÉ÷Â¯¾î¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Å¹ÊÞ´Ö¡¢½÷À´Ö¤Î½¸µÒ¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Ëö¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿Àè¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬É÷Â¯¤Ç¤â²Ô¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢É÷±ÄË¡¤Î²þÀµ¤¬À¸¤ó¤ÀàÉé¤Î±Æ¶Áá¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤¿Ë¡²þÀµ¤¬¡¢àÉ÷Â¯¾î¤ÎÉÏº¤²½á¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÌäÂê¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÈéÆù¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
ÎáÏÂ»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅìµþ¤äÂçºå¤ÇÎ©¤Á¤ó¤Ü¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤òË¡Î§¤ÇÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Å¹ÊÞ·¿¤Î¿êÂà¤ÈÌµÅ¹ÊÞ·¿¤ÎÁý¿£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷Â¯¤ÎÀ¤³¦¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢½÷À¤ÎÆ¯¤¯´Ä¶¤¬°²½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÇÉ¸¯·¿É÷Â¯¤ò¹çË¡²½¤·¤¿¤Î¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤â¤¤¤Ä¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷±ÄË¡¤Îµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤À¡£²¾¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¶ÈÂÖ¤¬¸½¤ì¤ÆÎ®¹Ô¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÂ¾¤ÎÉ÷Â¯¶È¼ï¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¥Ô¥ó¥µ¥í¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁÇ¿Í½÷À¤¬É÷Â¯¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤ëºÝ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬¥Ô¥ó¥µ¥í¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò¼¡Âè¤Ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Å¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¶¯²½¤â¤¢¤Ã¤ÆÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï·ã¸º¤·¡¢¸½ºß¤ÏàÂ¸Ë´¤Î´íµ¡á¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§À¸¶ðÌÀ