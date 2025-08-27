米海兵隊が、米軍嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）に一時配備している無人偵察機「ＭＱ９」を正式配備する方針であることが２６日、わかった。

尖閣諸島を含む南西諸島地域周辺での警戒監視態勢の強化を図る一環。防衛省が近く、関係自治体に説明する。

同基地には米空軍のＭＱ９が常駐。これに加え、海兵隊は昨夏、同機の一時配備を開始し、最大６機を約１年間運用するとしていた。その後、情報収集に有用なことが証明されたなどとして、正式配備の方針を決め、米軍側が同省に通知した。

同機は全長約１１メートル、全幅約２０メートルで、滞空能力は約３０時間。夜間も含め、広範囲の海域で艦艇や船舶の動きを把握でき、イギリス、フランス両軍なども導入している。今回の正式配備について、沖縄県や関係自治体から「基地負担の増加だ」と反発の声が上がりそうだ。

在沖縄米軍は、沖縄県内の米軍施設で、補給物資の輸送が可能な無人艇「ＡＬＰＶ」や、無人機ＭＱ４Ｃ「トライトン」を配備するなど、船艇や機体の無人化を進めている。今回のＭＱ９はトライトンに比べ、高解像度の映像をリアルタイムで確認することなどが可能。同省関係者は「強引な海洋進出を続ける中国への対応を見据えた動きの一環だ」としている。