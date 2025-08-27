立憲民主党は２６日、常任幹事会を国会内で開き、参院選の総括文書を正式に決定した。

党内の反発を踏まえ、原案を一部修正し、選挙結果を「事実上の敗北と言わざるを得ない」と結論づけた。党内には執行部の刷新を求める声もくすぶり、執行部の求心力の低下は避けられない情勢だ。

野田代表は常任幹事会の冒頭、総括文書への意見を求め、「（今後は）体制強化など改革のステップを進めたい」と強調した。

原案では、改選２２議席の維持にとどまった選挙結果を「勝利することができなかった」と記した。だが、比例選の得票が野党で３番目だったこともあり、所属議員から「敗北を認めるべきだ」といった批判的な意見が相次いでいた。小川幹事長は常任幹事会後の記者会見で「党内の厳しい声を踏まえ、修正した方がいいと判断した」と説明した。

総括では、今後の党運営について「重大な危機感を持ち、抜本的な体制の見直しを行い、党改革を進めていく」と追記した。新興政党の台頭を念頭に、党の立ち位置を「既存政治を打破する改革政党だ」と明確化し、ネット選挙への対応に関する記述を増やした。

野田氏ら執行部については「今後のかじ取りに、より重く大きな責任と判断が求められる」とし、責任論に触れなかった。野田氏は周囲に「誰かが責任を取るような人事はやるべきではない」との考えを示すが、「執行部には大いなる責任がある」（小沢一郎衆院議員）といった不満を抱えての党運営を強いられることになる。