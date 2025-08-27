こりゃテンションあがるーーッッ！【コストコ】爆食いしちゃう？！「大容量スイーツ」

お腹いっぱいになるまでスイーツを満喫したい時は【コストコ】へ！ テンションまで上げてくれそうな「大容量スイーツ」を味わえば、甘いものを食べたい欲もきっと満たされるはず。余った分は冷凍庫にストックしておくのもおすすめです。今回はロールケーキやバーケーキといった、ボリュームたっぷり感がうれしいスイーツをお届けします。

2本セットで味わえる「米粉のスイスロール ホワイト & チョコ」

米粉が使われたこちらのロールケーキ。1パック1,090gという大容量ながら、2種類の味わいを楽しめる2本セットなのがうれしいところ。ホワイトとチョコを交互に食べ比べできるため、最後まで飽きずに完食できるかもしれません。チョコソースをかけたりフルーツを乗せたりして、アレンジを楽しむのも良さそうです。

食べ応えのありそうな厚みのある仕上がり！

「米粉のスイスロール」のスポンジには、チョコ・ホワイト味でそれぞれ異なるクリームをサンド。生地はしっかり厚めに巻かれている分、食べ応えも感じられそうです。インスタグラマー@hirokostyle33さんによると特にチョコ味の方は「しっかり甘いチョコクリーム」だったらしく、糖分を補給したい休憩タイムにいただくのも良さそうです。

ハーフサイズでも大容量な「ジャーマンバーケーキ」

細長いバータイプでいただけるジャーマンケーキ。@hirokostyle33さんいわく「ハーフサイズ」として登場した「新商品」だそうですが、それでも1パック750gある大容量。余った分は冷凍庫にストックしておくのも良さそうです。ケーキは「刻んだココナツを甘く煮詰めた白いペースト状のフィリング」が乗ったプチ贅沢仕立てで、重ためな仕上がりが満足感をも与えてくれそう。

チョコたっぷり感がうれしい！

「ジャーマンバーケーキ」のベース部分にもご注目！ @hirokostyle33さんによれば「チョコレートスポンジ」に「チョコレートクリーム」を合わせており、チョコの濃厚感と柔らかな口当たりが楽しめそうです。パッケージによると「くるみ」も入っているようで、ほんのり香ばしい風味も感じられるかもしれません。

