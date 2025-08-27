歌手の工藤静香（55）が26日、自身のインスタグラムを更新。煮込みパスタを作る姿を公開、反響を呼んでいる。

「イタリアの方に叱られそうな煮込みパスタ笑」とつづり、海の幸、山の幸も豊富な煮込みパスタを作る動画を投稿。「でも 丁度アルデンテに仕上げてうまうまです！笑」と記した。

「基本ある材料で！タコ ホタテ ネギ 舞茸 にんにく をオリーブオイルで炒めてチキンブイヨン 醤油 みりん しんなりしたら水！」と説明。「水は加減をしながら、パスタの茹で時間に合わせて水がなくなる時間にパスタが茹で上がる感じにします。簡単パスタの出来上がり！」とレシピを紹介。煮詰めると味は濃くなるので、加減をしながら調整してくださいね！」とつづった。

この投稿に、ファンからは2万件を超える「いいね」とともに、「これは助かる」「さっすが」「めっちゃ美味しいそう」「おいしいお出汁が出る食材でうまうま間違いなしです」「久しぶりにパスタが食べたくなってきた」「食べたい」「素敵なアレンジ」「美味しいに決まってます」などのコメントが集まっている。