T¥·¥ã¥Ä¤ò¹ëÃÀ¤Ë¤á¤¯¤ê¾å¤²¡ª²á·ã¥À¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¡È¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¡É¹ðÈ¯¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥Õ¥¡¥µ¤Î°µ´¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÚPHOTO¡Û
MAMAMOO¤Î¥Õ¥¡¥µ¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥µ¤Î¥À¥ó¥¹
¥Õ¥¡¥µ¤Ï8·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Æþ¤ê¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÂçÃÀ¤Ë¤á¤¯¤ê¾å¤²¡¢¥Ç¥Ë¥à¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Æüº¹¤·¤Ë±Ç¤¨¤ëÈ©¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¡¢¤½¤·¤Æ»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Á¥é¸«¤»¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ä©È¯Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¹õ¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¢¤¨¤Æ¸«¤»¤ë±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤·¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢8·î23Æü¤Ëµþµ¦Æ»²ÌÀî¡Ê¥¯¥¡¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥½¥¦¥ë¥é¥ó¥É¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2025 CassCool Festival¡×¤Ç¤Î¤â¤Î¡£¥Õ¥¡¥µ¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈà½÷¤ÏËÜÅö¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö²Æ¤Î¥Õ¥¡¥µ¤Ï³ÊÊÌ¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¿§µ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡þ¥Õ¥¡¥µ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯7·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯¤ËMAMAMOO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥é¥Ã¥×¤òÃ´Åö¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡ØTWIT¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÂç³Øº×¤Ç¤Î²á·ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢ÊÝ¸î¼ÔÃÄÂÎ¤«¤é¡È¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¡É¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£