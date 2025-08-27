セルティック、CL予選プレーオフで敗退…前田大然ら3人がPK戦で決められず
2025−26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）予選・プレーオフのセカンドレグが26日に行われ、セルティック（スコットランド）はカイラト（カザフスタン）と対戦した。
20日にホームで行われたファーストレグを0−0で終えて迎えた敵地での一戦には、前田大然と旗手怜央が先発出場。86分には前田に決定的なチャンスが訪れたものの、シュートがバー上を越えて決めることができず。試合は0−0で90分を終えると、延長戦でも決着はつかなかった。
そして、PK戦に突入すると、セルティックは最初2人のシュートをGKティミラン・アナルベコフに防がれると、5人目のキッカーを務めた前田のシュートもGKアナルベコフにセーブされ、ここで試合終了。2−3でPK戦に敗れたセルティックは、CL本戦出場とはならなかった。一方、勝利したカイラトはクラブ史上初めてCL本戦出場権の獲得となった。
なお、前田はフル出場したほか、旗手は106分までプレー。ベンチ入りした山田新に出場機会は訪れず、稲村隼翔はCLの登録メンバーから外れているため欠場している。
