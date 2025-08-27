»³¸ý¿¿Í³»á¡¢¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ»þ´Ö¡Ö£±Æü£¶Ê¬¡×¤Î¡ÈÍýÍ³¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¤È¤¤È¤·¤Æ¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¿®½£ÂçÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Î»³¸ý¿¿Í³»á¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½µËö¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤Î¡È¶Ã¤¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ»þ´Ö¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»³¸ý»á¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÆ°²è¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£»ä¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤â¸«¤¿¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ìÃ¶Æ°²è¤Î»É·ã¤Ë´·¤ì¤ë¤È¡¢ÀÅ»ß²è¤Î³¨ËÜ¤Ë°ú¤Ìá¤¹¤Î¤ÏÄ¶ÀäÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë½µËö¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ï¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤Èµ½Ò¡£¡Ö8·î16ÆüÅÚÍËÆü¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿²èÌÌ¤òÅºÉÕ¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö6Ê¬¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»³¸ý»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤¤È¤·¤Æ¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤¬21Æü¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ê¤É°Ê³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¡×¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¾òÎã°Æ¤òÄêÎãµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÀµÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£È³Â§¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð10·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¡ÖËÌÀ»Ô¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ÎÅ¬Àµ»ÈÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¡×¤¬Ì¾¾Î¡£25Æü¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£