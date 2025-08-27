お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が26日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（60）とともに出演。米動画配信大手ネットフリックスが25日（日本時間26日）、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本での独占中継権を獲得したことについて言及した。

田中から「WBCできなくなってな。TBSも大打撃だよな。全部ネトフリの独占になっちゃって。一番のドル箱コンテンツだったでしょ」と切り出されると、太田は「どこでやるの？」と質問。田中は「ネットフリックス。ギャラが相当上がっちゃったんだね。放映権が。ネトフリはお金いっぱい持ってるから」と即答した。

それを聞いた太田が「ピエール瀧とか出てくるのかな？」と率直にツッコミを入れると、田中は「（ピエール瀧が）野球やってたから。出てくるよ、多分」とフォローしていた。

ピエール瀧（58）はネットフリックスで配信の「サンクチュアリ−聖域−」（23年5月）では親方役、「地面師たち」（24年7月）では地面師詐欺を行う元司法書士役として出演し、強烈な存在感を発揮して話題となっていた。

ネットフリックスはWBC全47試合を生とオンデマンドで配信する。これにより、日本国内のテレビ局による地上波では放送がなくなった。前回大会はドジャース大谷翔平投手（31）の活躍で日本が優勝。国内でも野球ブームが起きたが、初めて地上波で中継されない非常事態となる。