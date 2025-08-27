元「アンジュルム」の中西香菜さん（28）が26日、自身のインスタグラムを更新。今年1月に結婚を公表した、弁護士でユーチューバーの福永活也氏（44）との挙式を報告した。

「8/24に結婚式を挙げました」と報告。「お花は姉にアドバイスをもらいながら私好みになりました。かわいらしいお花の中に胡蝶蘭を入れたのがポイントです」とつづった。

「ウェディングドレスは刺繍と少しラメが入ったドレスに、カラードレスは披露宴は夕方だったのでキラキラにしました」と記した。

「#花嫁」「#花嫁美容」「#ドレス」「#ウェディングドレス」「#結婚式」「#アーフェリーク白金」「#結婚」「#カラードレス」「#結婚式ドレス」「#結婚式レポ」「#花」「#アーフェリーク白金」と添えた。

中西さんは2011年8月14日に前身グループの「スマイレージ」サブメンバーに合格し、同10月16日に正式メンバーに昇格。15年11月29日からはグループのサブリーダーを務めていた。だが、足のケガのため休養などがあり、19年12月にアンジュルムを卒業し、芸能界を引退することを発表した。21年には元フェアリーズの林田真尋、元モーニング娘。の尾形春水、元乃木坂46の川後陽菜の4人で「Youplus」を結成し活動したが、昨年9月3日に解散した。

福永氏は24年4月の衆院東京15区補選、7月の東京都知事選挙に「NHKから国民を守る党」公認で出馬した。また、以前からSNSで、交際相手が元ハロプロのアイドルであると語り、年明けにはプロポーズが成功したと報告していた。