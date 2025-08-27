「えーー！もう29⁉」元NMBセンター、29歳の誕生日ショットに反響！ 「見ほれちゃいます」「おめでとう」
元NMB48の渋谷凪咲さんは8月25日、自身のInstagramを更新。誕生日ショットを公開しました。
【写真】渋谷凪咲、29歳の誕生日ショットに反響！
この投稿にファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「かわいくていつも見ほれちゃいます」「えーー！もう29⁉」「おいしいケーキたくさんたべてね」「20代最後の一年楽しんで」「ドラマ見るのいつも楽しみにしています」「笑顔めちゃめちゃかわいい」「29歳もなぎちゃんらしい1年になりますように」といった祝福の声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】渋谷凪咲、29歳の誕生日ショットに反響！
「20代最後の一年楽しんで」渋谷さんは「このたび、29歳になりました〜 30歳に、わくわくしたバトンタッチができますように、すてきに、らしく過ごせたらいいなと思います」とつづり、3枚の写真を投稿。誕生日ケーキを両手に持ち、満面の笑みを浮かべる姿を披露しました。ろうそくの火を吹き消し無邪気な笑顔が印象的で、とてもかわいらしい雰囲気です。29歳の1年もすてきに過ごせそうですね。
「めっちゃかわいい」渋谷さんは16日の投稿で、「みつあみにレースが絡まってます お気に入りヘアです」とつづり、レースのリボンを使ったヘアスタイルを披露しています。コメントでは、「めっちゃかわいい」「すてきな笑顔」「リベンジスパイ観ましたよ」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)