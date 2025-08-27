福岡管区気象台が27日午前4時25分発表の防災コメント

＜防災事項＞落雷と突風に関する福岡県気象情報（下記掲載）を発表しています。朝鮮半島の前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでおり、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、27日夕方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や停滞した場合、大雨警報を発表する可能性があります。





＜早期注意情報（警報級の可能性）＞大雨「中」27日夜のはじめ頃にかけて 福岡地方・北九州地方＜予想降水量（多い所）＞（27日06時から28日06時まで）1時間降水量 40ミリ（県内全域）24時間降水量100ミリ（県内全域）

◇ ◇

福岡管区気象台は27日午前5時4分、落雷と突風に関する福岡県気象情報第3号を発表した。福岡県では、27日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけた。

［気象概況］九州北部地方では日本海を南下する寒冷前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、大気の状態が非常に不安定となっています。寒冷前線は27日夜遅くにかけて本州付近を南下する見込みです。このため、福岡県では、27日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。