田中碧ベンチ外のリーズ、2部クラブにPK戦で敗れる…サウサンプトン松木玖生は移籍後初ゴール!!カラバオ杯2回戦1日目
カラバオ杯は26日、各地で2回戦1日目を行った。
MF田中碧が所属するリーズはシェフィールド・W(2部)と対戦。後半18分にオウンゴールで先制を許したリーズは、36分に追い付いたもの、PK戦0-3で敗れて2回戦敗退となった。なお、23日のアーセナル戦で負傷交代していた田中はベンチ外だった。
サウサンプトン(2部)のMF松木玖生はノリッジ(2部)戦の後半18分から途中出場すると、2-0で迎えた36分に移籍後初ゴールを記録。右サイドでボールを受けて巧みなターンで前を向くと、PA外から強烈な左足のシュートを突き刺し、3-0の完封勝利に貢献した。
FW古橋亨梧、MF岩田智輝、MF藤本寛也が所属するバーミンガム(2部)はポート・ベイル(3部)に0-1の完封負け。先発した藤本はハーフタイムで交代、古橋は後半22分から出場、岩田はベンチ外だった。
また、MF瀬古樹が所属するストーク(2部)はブラッドフォード(3部)に0-3の完封負けを喫し、MF坂元達裕が所属するコベントリー(2部)はミルウォール(2部)に1-2で敗れた。瀬古は後半18分から出場し、坂本はベンチ外だった。
■2回戦(日本人所属クラブのみ)
(8月26日)
バーミンガム(2部) 0-1 ポート・ベイル(3部)
ミルウォール(2部) 2-1 コベントリー(2部)
ノリッジ(2部) 0-3 サウサンプトン(2部)
ストーク(2部) 0-3 ブラッドフォード(3部)
シェフィールド・W(2部) 1-1(PK3-0) リーズ
(8月27日)
フルハム 27:45 ブリストル・C(2部)
オックスフォード(2部) 27:45 ブライトン
