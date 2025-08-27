¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·Ž¤Ì¡²è¼õ¾Þ¤âºÊŽ¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤Ž£Ìõ
¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¼Ì¿¿¡§kyon / PIXTA¡Ë
NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤¬¡¢ÊüÁ÷²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ì¡²è²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¤ÎÄª¡Ê¤Î¤Ö¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Îºî¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï69ºÐ¤Î¤È¤¡£30Âå¤Ç¥Þ¥ó¥¬²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹¤¯ÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÙºé¤¤À¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÈôÌö¤·¤¿¤Î¤«¡£¡ØÂç´ïÈÕÀ®ÎóÅÁ¡¡ÃÙºé¤¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç°Î¿Í¸¦µæ²È¤Î¿¿»³ÃÎ¹¬»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ãø¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢ºÜ¤Î¿·¤·¤¤µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ÎÍ¼Æü¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤Îºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡£1987Ç¯1·î17Æü¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¡ÖÄ«¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ67ºÐ¤Î¤ä¤Ê¤»¤ÏÊ¹¤¼ê¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÀÍÛ¤Î²Î¤¬²¿¶Ê¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤ì¤¬Ä«¡¢Ãë¤ÎÂÀÍÛ¤À¤È¤¹¤ë¤È¤Í¡¢Í¼Æü¤â¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡ØÍ¼Æü¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×
¸ÉÆÈ¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤¤ä¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Í¼Æü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶«¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¼ñ»Ý¤Î²Î»ì¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿´¾ð¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤Äµ¤»ý¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸¤¤ëÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¡ØÍ¼Æü¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥é¥¸¥ª½Ð±é¤«¤é1Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¤ä¤Ê¤»¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤ÈÆó¿Í¤Ç¶Ê¤òºî¤êÂ³¤±¤¿
¤ä¤Ê¤»¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ëºî»ì¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¤Î¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëMrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬¹¥±é¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ£Æ²Æü¸þ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤¬±ÊÏ»Êå¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡ÖÏ»¸¶±ÊÊå¡×¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ó¡Ê¤¿¤«¤·¡Ë¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡Ù¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Ï±ÊÏ»Êå¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæÈþ½Ñ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¤è¤Û¤É°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Àè¤Î¥é¥¸¥ª½Ð±é»þ¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ä¤Ê¤»¤È¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤Ï¡Ö1¥«·î¤Ë1¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤ÈÆó¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤â²ÎÍØ¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»Ò¤É¤â¤¬²ÈÄí¤Ç²Î¤¨¤ë²Î¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¯ºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤ÏÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â²¿²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢·ë¶É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÂ³¤±¤è¤¦¡×¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥é¥¸¥ª½Ð±é»þ¤Ë¤â¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡¢¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡£°ìÀáÂÀÏº¡Ê¤Ò¤È¤Õ¤·¤¿¤í¤¦¡Ë¤ÇÈó¾ï¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ç°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤ò¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¡¢º£ÆüÀ¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¤Í¡¢¤³¤Î²Î¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´î¤ÓÍ¦¤ó¤Ç¤¤¿¡×
»ä¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¤¬¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¶Ê¤Îºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÄÂç¤Ê¶Ê¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ì¶Ê¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤³¤½¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î¿¿¹üÄº¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ì¡²è²È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤º¤ËÙ¹¤Í¤ë
¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºî»ì³èÆ°¤Ë¤âËÜ¹ø¤ò¤¤¤ì¤¿¤ä¤Ê¤»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âËÜ¶È¤ÏÌ¡²è²È¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì¡²è¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î³èÌö¤Ë¾Ç¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¡²è½¸ÃÄÀ¤³¦Î¹¹Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤âÍ¶¤¤¤ÎÀ¼¤µ¤¨¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬´°Á´¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ê¤¸¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿È¤Ë¤·¤ß¤¿¡£ ¤Ü¤¯¤è¤ê½½Ç¯¤âÆó½½Ç¯¤âÇ¯Îð¤Î²¼¤ÎÏ¢Ãæ¤¬¡¢²Ö·Á¤È¤·¤Æ¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Åò吞¤ßÃãÏÒ¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ß¤¸¤á¤À¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ï¡Ø½µ´©Ä«Æü¡Ù¤¬È¾Ç¯Ï¢ºÜ¤ÎÉ´Ëü±ß·ü¾ÞÌ¡²è¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¼þ°Ï¤ÎÇä¤ì¤Ã»ÒÌ¡²è²È¤¬À¤³¦Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î·ü¾ÞÌ¡²è¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤È¤³¤ó¤ÊÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÊç½¸Í×¹à¤Ï¥×¥í¥¢¥ÞÉÔÌä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ü¤¯¤â°ì±þ¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢±þÊç¤·¤ÆÍî¤Á¤¿¤éÃÑ¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¿´¤¬¤Ò¤ë¤ó¤À¡£´°Á´¤ËÍî¤Á¤ë¤Ê¤é²ò¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤¬¡¢¤â¤·»°°Ì¤«²Âºî¤ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤ë¤ÈÊª¾Ð¤¤¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤È¶²¤ì¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥à¤ÎÌ¡²è¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£µÕ¸÷¤ËÎ©¤Á¡¢Ë¹»Ò¤òÌÜ¿¼¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤Æ´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ü¥ª¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Æ¡¢24ËÜ¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«»ö¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤È¤Ã¤ÆÍ§¿Í¤ò´¶·ã¤µ¤»¤ë
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ï¸«»ö¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£±þÊç¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ºÊ¤Ë¤âÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤â¡Ø½µ´©Ä«Æü¡Ù¤Î·ü¾ÞÌ¡²è¤Ë°ìÅù¤ÇÆþÁª¤·¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢噓¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢´î¤ó¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤ó¤È¤â¤ä¤Ê¤»¤é¤·¤¤¿µ½Å¤µ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢100Ëü±ß¤Î·ü¾Þ¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤Ê¤»¤Ïµ¢Âð¡£ºÊ¤«¤é¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â²Ä¾Ð¤·¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬´î¤Ö¤Ê¤È¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢´î¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
°ìÊý¡¢¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤Ï¼õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤ä¤Ê¤»¤Î»ÑÀª¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¥×¥í¤ÎÌ¡²è²È¤Ê¤Î¤Ë¡¢Åê½ñÌ¡²è¤Ë±þÊç¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤Ü¤¯¤Ï´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ï¤¬¤´¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ïµ®½Å¤À¡£¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ê¤»¤ÏÌ¡²è¤òÉÁ¤Â³¤±¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ú»²¹ÍÊ¸¸¥¡Û
¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡Ø¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤À¤±¤É¡Ù¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ù¥ë´Û¡Ë
¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡Ø¥Ü¥¯¤È¡¢ÀµµÁ¤È¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë
¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡Ø²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë
¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù (´äÇÈ¸½ÂåÊ¸¸Ë)
Äôµ×Èþ»Ò¡Ø¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎÀ¸³¶ ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ü¤¯¡Ù (Ê¸½ÕÊ¸¸Ë)
¿¿»³ÃÎ¹¬¡ØÅ·ºÍ¤ò°é¤Æ¤¿¿Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë
¡Ê¿¿»³ ÃÎ¹¬ ¡§ Ãø½Ò²È¡Ë