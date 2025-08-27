“トランジスタグラマー”天木じゅん、人気連載「グラビアン魂」に登場 “進化”した姿を披露
俳優として舞台やドラマでも活躍する天木じゅん（29）が、8月26日発売の『週刊SPA! 9月2・9日合併号』の人気連載「グラビアン魂」に登場する。
【別カット】圧巻のプロポーション！大胆なショットを披露するはのんまゆ
天木が同連載に初めて登場したのは10年前。当時から“奇跡の二次元ボディ”として注目を集めていたが、年月を経て成熟した大人の魅力を放つ存在へと進化を遂げた。誌面では、その変化を物語るような色香と存在感を披露している。
天木は1995年10月16日生まれ、兵庫県出身。T149・B95・W59・H93（事務所公式より）の“トランジスタグラマー”なスタイルを武器に、グラビア界を席巻。自身の30歳の誕生日である今年10月16日に、6冊目の写真集『あまぽち』をリリースする。
同号では「美女地図」に根本凪、はのんまゆが登場。それぞれが異なる魅力を見せる豪華ラインナップとなっている。
