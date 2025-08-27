モノブライトが先ごろ約8年ぶりに本格的な再始動をすることが発表となった。その第1弾配信シングル「ジャンピンジャックフラッシュ」が9月3日にリリースされる。

公開されたジャケット写真は、今まさに跳躍せんとする人間の足をモチーフとしたもの。彼らの再始動への意気込みを感じさせるデザインだ。

さらにモノブライトは、10月、11月と3ヶ月連続リリースを行うことも発表。これらは、“何度でも挑戦する全ての人々へ”捧げる三部作となるもの。モノブライト自身の再始動と重なり合う象徴的な三部作であり、バンドとして、ミュージシャンとして、そしてアーティストとして、再び高みを目指すという強い意志が込められている。40歳を超えた彼らの挑戦は、今を生きる、そして何度でも挑戦をする人たちの背中を押してくれるに違いない。

また再始動と同時に、2026年2月に東阪クアトロで開催されるライブツアー＜ monobright live Tour 2026『ジャンピンジャックフラッシュ』＞のタイトルについても、ヴォーカルの桃野は「再始動楽曲より、再始動の決意を込めて決めました」と語るなど、第1弾シングル「ジャンピンジャックフラッシュ」と強く結びついていることがうかがえる。三部作を引っさげて臨むこの再始動ライブは、バンドからの決意表明ともいえるステージとなるはずだ。チケットのプレリクエスト先行は本日8月27日23:59まで。

以下に、第1弾シングル「ジャンピンジャックフラッシュ」に関する桃野のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「今回のジャンピンジャックフラッシュという曲は、誰かを応援したい気持ちから生まれました。

ただストレートに頑張れというメッセージではなく、簡単ではないからこそ頑張らなければならない。

その気持ち自体が輝かしいモノなのだと気付いてる方が元気出るので、再始動する我々にも喝を入れ、

皆さんへの人生のエールとして、是非受け取って下さい！」

──桃野(Vo/G)

◆ ◆ ◆

■3ヶ月連続リリース第一弾シングル「ジャンピンジャックフラッシュ」

2025年9月3日(水)配信開始

形態：ダウンロード&ストリーミング

■＜monobright live Tour 2026『ジャンピンジャックフラッシュ』＞

2月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

2月19日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

詳細：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=235390

