東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6495　高値0.6501　安値0.6470

0.6538　ハイブレイク
0.6520　抵抗2
0.6507　抵抗1
0.6489　ピボット
0.6476　支持1
0.6458　支持2
0.6445　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5862　高値0.5868　安値0.5829

0.5916　ハイブレイク
0.5892　抵抗2
0.5877　抵抗1
0.5853　ピボット
0.5838　支持1
0.5814　支持2
0.5799　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3839　高値1.3868　安値1.3822

1.3910　ハイブレイク
1.3889　抵抗2
1.3864　抵抗1
1.3843　ピボット
1.3818　支持1
1.3797　支持2
1.3772　ローブレイク