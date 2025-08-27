東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6495 高値0.6501 安値0.6470
0.6538 ハイブレイク
0.6520 抵抗2
0.6507 抵抗1
0.6489 ピボット
0.6476 支持1
0.6458 支持2
0.6445 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5862 高値0.5868 安値0.5829
0.5916 ハイブレイク
0.5892 抵抗2
0.5877 抵抗1
0.5853 ピボット
0.5838 支持1
0.5814 支持2
0.5799 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3839 高値1.3868 安値1.3822
1.3910 ハイブレイク
1.3889 抵抗2
1.3864 抵抗1
1.3843 ピボット
1.3818 支持1
1.3797 支持2
1.3772 ローブレイク
