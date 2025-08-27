・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６３．２５ドル（－１．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４３３．０ドル（＋１５．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３８５８．２セント（－９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０９．５０セント（＋２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３８７．５０セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２８．７５セント（＋３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９８．４６（－３．２５）

出所：MINKABU PRESS