２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．２５ドル（－１．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４３３．０ドル（＋１５．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８５８．２セント（－９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０９．５０セント（＋２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８７．５０セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２８．７５セント（＋３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．４６（－３．２５）
出所：MINKABU PRESS
