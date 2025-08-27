２６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ反発 クック氏解任騒動への反応限られる ２６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ反発 クック氏解任騒動への反応限られる

２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１３５．６０ドル高の４万５４１８．０７ドルと反発。トランプ大統領は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事を解任すると表明。クック氏は辞任をしない意向を示し、法廷闘争に発展する見通しとなった。一連の騒動を受け、ＦＲＢの独立性が揺らぐことを懸念した売りが先行したものの、下値を探る姿勢は限られた。イーライ・リリー＜LLY＞が上昇し、株価指数を押し上げた。



このほか、ボーイング＜BA＞とアメリカン・エキスプレス＜AXP＞、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞がしっかり。ＩＢＭ＜IBM＞が値を上げ、Ｖ．Ｆ．＜VFC＞とオクロ＜OKLO＞が大幅高となった。一方、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞とジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が冴えない展開。ジェネラック・ホールディングス＜GNRC＞とコンステレーション・ブランズ＜STZ＞が株価水準を切り下げた。



ナスダック総合株価指数は９４．９７ポイント高の２万１５４４．２７と反発した。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やテスラ＜TSLA＞、アップル＜AAPL＞が堅調。エヌビディア＜NVDA＞が買われ、ドーモ＜DOMO＞が値を飛ばし、エコスター＜SATS＞とインビビッド＜IVVD＞が急伸した。半面、マイクロソフト＜MSFT＞が軟調。イーベイ＜EBAY＞やキューリグ・ドクターペッパー＜KDP＞が値を下げた。



