夏の甲子園

高校野球の夏の甲子園は23日、大阪・甲子園球場で決勝が行われ、沖縄尚学が優勝を果たした。県内が歓喜に沸いた中、優勝から2日後の25日、那覇空港で美しい夕焼けの光景が広がった。那覇空港公式Xアカウントが投稿した画像が反響を呼んでいる。

夕焼けに染まる空と滑走路、駐機する航空機の様子を捉えた画像。ピンクやオレンジに輝く雲が穏やかに広がり、空港全体を優しく包み込むような風景だ。

那覇空港公式Xアカウントは「沖縄県では歓喜に包まれた週末が明けて、今日の那覇空港から見えた夕空は、美しく穏やかに広がっていました。改めて、沖縄尚学高校甲子園優勝おめでとうございます！！心に残る夏をありがとう」とつづった。

ファンの反応も相次ぎ「沖縄の空まで祝福しているようですね！ 尚学ナイン、本当におめでとうございます」「沖縄尚学おめでとう 那覇空港さん 臨時便のため空港ターミナルの時間調整お疲れ様でした」「那覇空港さんも臨時便出してウチナーンチュの人たちを甲子園まで連れて行ってくれてありがとうございます」とのコメントが寄せられた。

沖縄尚学は決勝で日大三を破り夏の甲子園で悲願の初優勝。凱旋時の那覇空港にはたくさんの県民が駆けつけた。



