テニスの全米オープンが現地25日に行われ、男子シングルス1回戦で世界ランク2位のカルロス・アルカラス（スペイン）が、ライリー・オペルカ（米国）を6-4、7-5、6-4のストレートで下して2回戦に進出した。3年ぶり優勝を狙う22歳は丸刈りで躍動したが、イメチェンの仰天理由を会見で明かしている。

3年ぶり頂点を目指すアルカラスが、丸刈りでコートを駆けた。オペルカをストレートで圧倒した後の記者会見で、ニューヘアの真相が明らかになった。

大会前の会見では髪が伸びていたアルカラス。全米オープン公式YouTubeは、1回戦後の会見の動画を公開。「あなたの髪には何が起きたの？ 自分で切ったのか、あなたの兄弟が切ったのか……。前回と違いすぎるので」と問われると、笑みを交えて答えた。

「そうだよね（笑）。かなり違うよね。既に髪の毛がかなり長かったんだ。だから大会前にカットしたかったのさ。でも、僕の兄弟がバリカンの使い方を間違えたのさ。彼が切ってしまったから、直す方法は丸刈りにするしかないよね！（笑）。でも意外と悪くないよ」

全仏では専属の美容師がカットしたが、全米は「遠すぎる」ため不在という。「NYには多くのプロ美容師がいるよ？」と振られると、「そこまで髪型に興味がないんだ。僕は『髪は伸びるだろ』と思う。数日も経てば大丈夫だと思うよ。起きてしまった、それだけだよ」と話した。

22年の全米オープンを制し、史上最年少19歳で世界ランク1位になったアルカラス。3年ぶりのタイトルに向け、2回戦はマティア・ベルッチ（イタリア）と対戦する。



