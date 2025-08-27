ドジャース戦で始球式を行うソン・フンミンが、練習で新たな才能を見せた

今夏、イングランド1部トッテナムを退団して、アメリカのメジャーリーグ・サッカー（MLS）のLAFCに移籍した韓国代表FWソン・フンミンが、新たな才能を見せた。

LAFCは公式YouTubeチャンネルで、8月23日のダラス戦で直接FKから移籍後初ゴールを決めたばかりのソン・フンミンが、サッカーのピッチに野球のグローブを左手にはめ、野球のボールを右手に持って現れた様子を公開。「初めてピッチングするよ」とソン・フンミンは野球の経験がほとんどないことを明かしていた。

ソン・フンミンは27日にドジャー・スタジアムで行われるロサンゼルス・ドジャースとシンシナティ・レッズの一戦で始球式を行うことになっており、その練習をしていたようだ。

自らのグラブブに何度かボールを投げて感触を確かめた後、チームメイトのDFライアン・ホリングスヘッドをキャッチャーにしてピッチングを披露した。その翌日にソン・フンミンは「昨日、初めて投げたんだ。悪くなかったと思うよ。思ったよりも距離があったけどね」と、ピッチングの感想を口にした。

ボールを受けたホリングスヘッドは「フォームも良いし、回転も良い。何より自信に満ちているね」と、ピッチャーとしてのソン・フンミンを評価した。ドジャースには大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希といった日本人野球選手も在籍しているが、日韓のプロスポーツ界のスターが共演する場面もあるか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）