ホンダアクセスはこのほど、家族での長距離ドライブ経験がある1000人を対象に実施した「家族での長距離ドライブに関する調査2025」の集計結果を公開。「一緒に夏の花火を見たい芸能人」では、男性回答は女優・綾瀬はるか、女性回答はSnow Man・目黒蓮が1位に輝いた。



【写真】1位は人気絶大のトップ女優 40歳にして神々しい透明感

綾瀬は2022年の同調査から4連覇を達成。今回も絶大な人気を見せた。また、2位の今田美桜は2023年まではトップ5圏外だったが、2024年に初めて5位タイに入ると、今回一気に2位まで躍進した。



一方、目黒も2024年の同調査に続いて1位を獲得し、連覇を果たした。例年、女性回答は佐藤健（20、21年）、木村拓哉（22年）、平野紫耀（23年）と毎年1位が入れ替わっていたが、1位を守った。



「一緒に夏の花火を見たい芸能人」の集計結果は、以下の通り。



【男性回答】

１位 綾瀬はるか（12票）

２位 今田美桜 （8票）

３位 吉岡里帆 （7票）

長澤まさみ（7票）

新垣結衣 （7票）



【女性回答】

１位 目黒蓮 （9票）

２位 佐藤健 （8票）

３位 竹野内豊 （6票）

４位 明石家さんま（5票）

吉沢亮 （5票）

福山雅治 （5票）



なお、同調査は配偶者と子どもがおり、自家用車を運転することがある20～59歳男女のうち、自家用車を使って家族で長距離ドライブ（片道100キロ以上）をしたことがある1000人（男女各500人）を対象に、自由回答方式で実施された。調査期間は6月27～30日だった。（ホンダアクセス調べ）



（よろず～ニュース調査班）