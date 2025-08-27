¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¥¢¥á¥Õ¥È¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Èº§Ìó
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤¬º§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¤¥Õ¥È
¡¡¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤È¥±¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤Ï26Æü¡¢Instagram¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤ÈÂÎ°é¤ÎÀèÀ¸¤¬·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ëº§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤Îº§ÌóÁê¼ê¡¢¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¤ÎNFL¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤È¤ÏÌó2Ç¯Á°¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤¬¥±¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÂ¿¤Î4²ó³ÍÆÀ¤·¡¢Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï2²¯8000Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«²»³Ú³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Îº§Ìó¤òCNN¤Ê¤É³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ®Êó¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë