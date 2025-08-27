8月26日、2児の母である矢口真里がInstagramを更新。3歳次男について綴った。

【写真】「周りの大人達は悶絶」可愛い次男のお絵描きSHOTを公開

矢口は、自身のInstagramアカウントにて、「うちの歌うま画伯を紹介します」「最近は絵描き歌にハマりまくっている次男くんです」とコメントすると、次男との2ショットを公開。

続けて、「歌いながら描くのですが、 可愛過ぎて周りの大人達は悶絶しています」「アンパンマンとドラえもんとママの絵をおもに描いています」「最近は色をちゃんとつけれるようになりました」と明かし、絵を描いている次男の様子などを披露した。

さらに、「1日に落書き帳を半分くらい使いますw ダイソー様のおかげで描き放題です ありがとう」「また画伯の絵載せます 明日飽きてるかもしれないけどw」とも綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「可愛いまりっぺと天使ちゃん」「息子さんはこんな可愛いお母さんを持って超絶幸せ者」「素敵すぎる」「上手に描けてる」「画伯センスあるね」「ほっこりする」などの反響が寄せられている。

2005年にモーニング娘。を離れた後も、ソロでバラエティ番組を中心に活動し、SNSでも近況を発信している矢口。私生活では2018年の3月26日に夫と入籍し、6歳の長男、3歳の次男の母として子育てに奮闘中だ。

画像出典：矢口真里オフィシャルInstagramより