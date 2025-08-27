元NGT48の中井りか（26）が、SNS上で「イケメン」と話題の夫との出会いと交際のきっかけを明かした。仕事関係での出会いから結婚に至った経緯に、共演者からは「あいつやば！」と驚きの声が上がった。

【映像】「イケメン」と話題の夫との結婚式での2ショット

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ4』は、"愛"をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる"瞬間"にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。8月26日に配信された回には元NGT48の中井りかがゲスト出演した。

番組冒頭、嶋佐が「旦那様がテレ東のディレクターですよね」と切り出すと、中井は「そうなんですよ。お世話になって」と肯定。屋敷は「僕らの別の番組の演出をされてましたから」と、中井の夫が自分たちの番組にも関わっていたことを明かした。

「どう出会ったんですか？」という屋敷の質問に、中井は「テレビ東京の番組一緒に」と簡潔に答えると、森田が「そうだ！『青春高校3年C組』！」と当時の番組名を思い出した。

森田が「アプローチはかけられたんすか？かけたんすか？」と質問すると、中井は「かけられました」とさらりと答えた。この回答に森田は「あいつやば！（笑）」と驚きの声を上げ、東ブクロも「結婚してるからええやん！（笑）すごいね」と感心する様子を見せていた。