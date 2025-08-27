「itty bitty」の意味は？小動物を愛でるときに使いたい！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「itty bitty」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「少し」を意味する「bit」が入っていることから連想してみてください。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「非常に小さな」でした！
「itty bitty」は、「非常に小さな」という意味の英語です。
小さくて可愛らしいものを表す表現として使われます。
「The kitten was so itty bitty that it could fit in my hand.」
（その子猫はとても小さくて、私の手のひらに収まるほどだった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部