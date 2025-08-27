±¦¤Èº¸¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡©¡¡Åçº¬¤Ë¤¢¤ëàµæ¶Ë¤ÎY»úÏ©á¤Ë24Ëü¿Í¤Î¿´Ìö¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¡×
¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¡½¡½¼Â¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û535.3Ëü ²óÉ½¼¨,24Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îàµæ¶Ë¤ÎY»úÏ©á
Îã¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯8·î19Æü¤ËX¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë⋯⋯¡£
±¦¤ÎÆ»¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢³¤¤¬¸«¤¨¤ë¡£
°ìÊý¡¢º¸¤Ï¤È¸«¤ë¤È¡¢¤Ï¤ë¤«Àè¤Ë¤Ï»³¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö³¤¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¤«¡¢»³¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¤«¡×
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö³¤¤ÈÃÓ¡×¡Ê¡÷Sea_Lake1871¡Ë¤µ¤ó¤¬¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¿Ê¤à¡©¡¡¤É¤Á¤é¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤¤²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤½¤¦¤À¤¬......¡£
¤³¤ÎÆñÌä¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È24Ëü·ï¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê8·î26Æü»þÅÀ¡Ë¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³¤¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¤«¡¢»³¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¤«¡×¡¢·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Á¡×
¡Ö»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë³¤¡ª¡×
¡Ö³¤ ¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é »³¡ª¡×
¡Ö´Ö¤È¤Ã¤Æ¿¿¤óÃæ¤Î¤ª²È¤Ø¡×
¡Ö¤³¤ó¤ÊYÏ©ÃÏ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ª¡×
¡Öµæ¶Ë¤Î2Âò¤ß¤¿¤¤¤ÊY»úÏ©¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÅ¨¡£¡×
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç³¨¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡¡¤É¤Ã¤Á¤â²¼¤êºä¤Ê¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡×
¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡¡ËèÆü¤³¤³¤ÇÇº¤ó¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×
¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×
¤³¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊY»úÏ©¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤éÅçº¬¸©¤Ë¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î¡Ö³¤¤ÈÃÓ¡×¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤É¤Á¤é¤âÄÌ¤ê¤¿¤¤⋯⋯Çº¤à¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Í
Åê¹Æ¼Ô¡Ö³¤¤ÈÃÓ¡×¤µ¤ó¤ÏÄ»¼è¸©À¾Éô¤ÎÊÆ»Ò»ÔÌ±¡£»³±¢ÃÏÊý¤ÎÆ»¤ò¤æ¤ë¤¯Àõ¤¯Ãµº÷¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êµÙ·Æ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯¹ÔÆ°¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÉ÷·Ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆ»¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡¢Êâ¤±¤ë¡¢¤½¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë......¤À¤«¤é¡ØÆ»¤È¤¤¤¦Æ»¤òÊâ¤¤¿¤¤¡Ù¤Ç¤¹¡×¡Ê¡Ö³¤¤ÈÃÓ¡×¤µ¤ó¡Ë
»£±Æ¾ì½ê¤ÏÅçº¬¸©À¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂçÅÄ»Ô¤Î¡¢¿ÎËàÄ®ÇÏÏ©¤È¤¤¤¦¥¨¥ê¥¢¤ÇY»úÏ©¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¿ÎËàÄ®ÇÏÏ©¤Ë¤Ï¡Ö¶×¥öÉÍ¡×¤È¤¤¤¦ÌÄ¤º½¤ÇÍÌ¾¤ÊÉÍ¤¬¤¢¤ë¡£¼Ì¿¿±¦¼ê¤Î³¤¤¬¡¢¤½¤Î¶×¥öÉÍ¤À¡£
¡Ö³¤¤ÈÃÓ¡×¤µ¤ó¤ÏY»úÏ©¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿»þ¤Î¾õ¶·¤ò¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö³¤´ß±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÇÏÏ©¤Î½¸Íî¤ò¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÒì¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞºÙÏ©ÃÏ¤«¤éÂçÄÌ¤ê¡Ê¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡©¡Ë¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢³¤¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤¬Y»úÏ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤¢¤ï¤Æ¤Æ»£±Æ¡Ê¡Ø³¤¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤â¡Ø£Ù»úÏ©¡Ù¤â¤Þ¤ÁÊâ¤¤ÎÄêÈÖ¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢ÆóËÜ¤ÎÆ»¤ÎÀè¤¬³¤¤È»³¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÂÐÈæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤É¤Á¤é¤ÎÆ»¤â¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê²¼¤êºä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤È¤âµÛ°úÎÏ¤¬¤¢¤ë......¤³¤ì¤ÏÅê¹Æ¤·¤ÆÀ§Èó¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡ª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡Ö³¤¤ÈÃÓ¡×¤µ¤ó¡Ë
¡Ö³¤¤Ø¹Ô¤³¤¦¤«¡¿»³¤Ø¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤ò·èÃÇ¤·¤ÆÁª¤Ù¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤âÄÌ¤ê¤¿¤¤¡¿ÄÌ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤Ç¤âÇº¤à¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Í¡¢¤°¤é¤¤¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÇÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÆ»¤È¤¤¤¦Æ»¤òÊâ¤¯¡×¤Î¤â¡¢Î¹¤Î¶Ë°Õ¡£¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Ï¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£