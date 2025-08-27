ゆいちゃみ、イケメン彼氏との3年3カ月記念日ショット公開！ 「今日好き歴代最長カップルですかね」
ゆいちゃみ、イケメン彼氏との3年3カ月記念日ショット公開！ 「今日好き歴代最長カップルですかね」
タレントでモデルのゆうちゃみさん（古川優奈）の妹・ゆいちゃみさん（古川結菜）は8月25日、自身のInstagramを更新。パートナーでモデルの大木遥翔さんとの交際が3年3カ月を迎えたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】ゆいちゃみ＆大木遥翔の3年3カ月記念日ショット
「ほんとに顔似てきてる!!」ゆいちゃみさんは「今年も海行けたあ〜」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目が大木さんとの自撮りショット、2枚目が後ろ姿のツーショットです。まさに美男美女という言葉が似合います。また、ゆいちゃみさんは「ちな3年3ヶ月きねーんびｯ うちらおめでとう」と、大木さんとの交際が3年3カ月を迎えたことも明かしました。2人は恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（ABEMA）で成立したカップルとして知られています。
ファンからは「3年3ヶ月おめでとう！」「推しカップルです」「今日好き歴代最長カップルですかね」などの声が。また「安定に顔が似てる〜」「ほんとに顔似てきてる!!」「ずっと居るとやっぱり顔と雰囲気にるんやなー」といった声も寄せられています。
3年2カ月記念ショットも公開7月26日の投稿で「38month… はるととの4回目の夏楽しみｯ」と、交際3年2カ月記念のツーショットを公開したゆいちゃみさん。この時も「4回目の夏は凄すぎ」「愛おしいcoupleだな〜」といった反響が寄せられていました。今後も仲むつまじい姿を見せてほしいですね。(文:堀井 ユウ)
外部サイト