¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/27¡ÛNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊËè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤Õ¤ß¤ä¡¿24¡Ë¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤é¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£DISH//¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤äMrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤È¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢2¿Í¤ò·»¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤¦´Ø·¸À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£¡ÚVol.3¡Û
º£ºî¤Ï¡¢¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌø°æ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤Î¤Ö¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢É×¤ÎÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¹â¶¶¤Ï¡¢¿ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇNHK¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿ÉÅç·òÂÀÏºÌò¡£Ä«ÅÄ²È¤Î»°½÷¡¦¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¡¦°¦¡Ê²¬ËÜË¾Íè¡Ë¡¢¼¡½÷¡¦²Ö¡Ê¸ÍÎü°¦¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡½ ËÌÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¸«¤¿¤¤À¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¡¢¼ý³Ï¡¢³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÃì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ËÌÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹â¶¶¡§³Ø¹»¤Ç¡ÖÌø°æ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÂè24²ó¡Ë¡£¿ó¤È·òÂÀÏº¤Î2¿Í¤Ç²¿¤«¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤®¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÌòÊÁ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬º£¤Ï»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆµÁÍý¤Î·»Äï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ·òÂÀÏº¤Ï¿ó¤ÎÎÉ¤¤Í§¿Í¤«¤é¡¢»Å»ö¿Í¤È¤·¤Æ¿ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§µÁÍý¤Î·»Äï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤³¤ó¤ÊÇ¯¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¡Ê¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡¿Âç¿¹¡Ë¤È3¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤¬°ã¤¦Êý¸þ¤Ç¿ó¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¡£¿ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤É÷¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ó¤òÂº·É¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÍÇ½¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·òÂÀÏº¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ó¤¬ÉÁ¤¯³¨¤ä»í¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£¿ó¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¡ÖÌø°æ¤¯¤ó¤ò½õ¤±¤Ê¡×¡ÖÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ì¤Ð¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½ Âç¿¹¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¶¶¡§¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¼«Á³ÂÎ¤Ç¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÈÂç¿¹¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤È¡¢¡Öº£ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ÏËÍ¤¬²¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó2¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤ª¼Çµï¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ëÊý¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÇîÂ¿ÊÛ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÏÁ´¤¯¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ìò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢20½µ¤ò²á¤®¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤éÇîÂ¿ÊÛ¤Ç¤â¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¿ó¤È·òÂÀÏº¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤ÈËÌÂ¼¤µ¤ó¤âÂç¿¹¤µ¤ó¤â¥»¥ê¥Õ¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÊý¸À¤ÎÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤«¤é¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÖÈ¯ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤ªÆóÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤È¡¢¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤¬Â¿¤¯¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î´Ö¤Ê¤É¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ÇËä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤¬¤À¤ó¤À¤óÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÇîÂ¿ÊÛ¤â¼ª¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤½¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç·òÂÀÏº¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀïÁè¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¥¥å¡¼¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¶õµ¤¤òÁ÷¤ê¹þ¤àÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó·òÂÀÏº¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸·¤·¤¤¤³¤È¤ä¿É¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¸µµ¤½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤ÎÄ«¤Î°ì¸ÀÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢Æ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ1Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ëÉôÊ¬¤¬¾ÝÄ§Åª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·òÂÀÏº¤â¿ó¤Ë¥«¥ì¡¼¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ë¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤ä¤ª¶â¡¢Ï«ÎÏ¤¬Á´¤¯¤â¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ã¤¤¤ÏÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿¤Ë¤Ç¤â¸À¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤ò»×¤¦µ¤»ý¤ÁÁ´¤Æ¤Î¾ÝÄ§¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2001Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£2019Ç¯¡¢ÎáÏÂ½é¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ°¦¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2021¡Ë¤ä¡Ö·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2022¡Ë¤Ç¤Î¹¥±é¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢±Ç²è¡Ö¸ò´¹¥¦¥½Æüµ¡×¡Ê2023¡Ë¡¢¡Ö¾¯Ç¯¤È¸¤¡×¡Ê2025¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2023¡Ë¡¢¡ÖÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿2024¡Ë¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¦¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª25¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ä¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤ÏËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×
¢¡¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤Õ¤ß¤ä¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
