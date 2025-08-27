来年の正月に向けたおせち商戦が、早くも熱を帯びている。

百貨店やスーパーと通販業者との競争が激化し、予約の早期化が進んでいるからだ。子供から大人まで大勢で楽しめたり、物価高を意識して割安にしたりした商品が目立つ。（石川泰平）

８、９月注文増

高島屋は２６日、おせちの発表会を東京都内で開いた。今年はインターネットでの予約受け付けを、昨年より１週間早い２０日に始めた。食材に込められた意味などを絵本で学びながら楽しめる「食育おせち料理」（税込み５０００円）や、好きな９品を自由に選べる「こだわり食材の よりどりおせち」（１万７１００円〜）などをそろえた。

おせち商戦では２０２１年頃から、新規参入した通販業者が百貨店などに対抗して夏に予約を受け付ける動きが目立つようになった。これがきっかけで、予約時期を早める動きが広がったとされる。高島屋ではここ数年、年末だけでなく８〜９月にも注文が多く、山下義隆・グループマネージャーは「早くから割引して予約を開始する競合企業も多く、早期展開は必須」と話す。

三越伊勢丹は今年、初めてとなるネットでの先行予約を９月１０日から受け付ける。ネット通販でも早期化は進み、カタログギフト大手リンベルは、予約受け付けを例年より約１か月早い８月５日に始めた。

コスパ商品も

イオンは２４年、８月１日から１か月間の予約が前年比で約３倍になったという。２５〜２６年の年末年始は最大９連休となるため、さらなる増加を見込み、人気アニメ「名探偵コナン」のキャラクターをあしらったおせち（２〜３人前、２万１６００円）など、幅広い年代が楽しめる約１６０種類の商品を販売する。

早期化は、コロナ禍を経て親族のつながりを大切にしようと、夏休みに集まった際に正月の予定を話し合う人が増えたことも影響しているとの見方もある。イオントップバリュの高橋幹夫・商品開発本部長は「これまでも、ランドセルなどは家族が集まる夏に購入を検討するというデータがあった」と明かす。

物価高を意識した商品も増えている。そごう・西武は「コスパおせち」と題し、６６品を詰めた４人前の４段重を、３段重並みの価格帯の２万３２２０円で販売するなど、割安な商品でアピールする。

富士経済の船瀬三和・主任研究員は「早く予約すると割引を受けられるなど、早期化は消費者にも利点がある。リピートする人も多い」と述べ、夏の商戦は定着するとみている。