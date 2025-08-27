GLBアーバン・スターズが登場

メルセデス・ベンツ日本はCセグメントのコンパクトSUV『GLB』に新グレード『アーバン・スターズ』を追加、販売を開始した。

【画像】メルセデス・ベンツGLB アーバン・スターズの魅力的なディテールを見る 全12枚

『GLB アーバーン・スターズ』は1.4L直列4気筒直噴ターボエンジン搭載のGLB 180と、2.0L直列4気筒直噴ターボディーゼルエンジン搭載のGLB 200 d 4マチックの2モデルで展開される。



メルセデス・ベンツGLB アーバン・スターズ メルセデス・ベンツ日本

『GLB アーバーン・スターズ』では、従来は有償オプションとなっていた『AMGレザーエクスクルーシブパッケージ』および『AMGラインパッケージ』の大部分、そして『20インチAMGアルミホイール』を標準装備として、スポーティで都会的なスタイルに仕立てた。

インテリアは本革シートを標準仕様とし、メルセデス・ベンツのコンパクトモデルらしい上質な室内空間を提供する。さらに各輪のダンピングを最適に連続可変することで快適な乗り心地とハンドリングを実現する『アダプティブダンピングシステム付サスペンション』も装備する。

都市部での取り回しに優れたボディサイズと利便性を備えたGLBの利点はそのままに、装備を大幅に向上させながら、買い得感のある価格設定も魅力的だ。

『GLB 180 アーバン・スターズ』の価格は『GLB 180 アーバン・スターズ』が684万円、『GLB 200 d 4マチック・アーバン・スターズ』が738万円となる。