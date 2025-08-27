「穏やかすぎる男性」と「賢すぎる男性」は、女性から避けられる!?　

「穏やかすぎる男性」と「賢すぎる男性」は、女性に避けられる傾向があることが、研究の結果明らかとなった。



西オーストラリア大学の研究チームは、214名の大学生を対象に「恋愛相手に対して求めること」に関する調査を実施。「見た目」「頭の良さ」「優しさ」「穏やかさ」の４つの要素に特化して、アンケートを行った。



「穏やかすぎる男性」や「賢すぎる男性」とは、交際をためらう女性が多い

調査の結果、「見た目」「頭の良さ」「優しさ」「穏やかさ」の水準が高ければ高いほど、恋愛相手として魅力的だと回答する人が多数を占めた。しかし、女性が交際を決意するにあたり、「穏やかすぎる男性」または「賢すぎる男性」は、むしろ避けたがる傾向があることも明らかとなった。



同研究チームは、恋愛において「見た目」「頭の良さ」「優しさ」「穏やか」の４つの要素は高ければ高いほど良いというわけではなく、限界値が存在しており、あまりに高いと逆に好まれないリスクがあると述べている。