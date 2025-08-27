◇あんぱん」辛島健太郎役・高橋文哉インタビュー（1）

俳優の高橋文哉（24）がNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で朝ドラ初出演。柳井嵩（北村匠海）の親友・辛島健太郎役を好演し、反響を呼んでいる。今作屈指のムードメーカー・健ちゃんの人物像は「心臓の位置を5センチ上げるイメージ」で体現。高橋に撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

高橋は2019〜20年の特撮ドラマ「仮面ライダーゼロワン」の主演に抜擢。21世紀生まれの俳優が主役ライダーを演じるのは初となった。

その後、ドラマ「最愛」「女神の教室〜リーガル青春白書〜」「フェルマーの料理」、映画「交換ウソ日記」「あの人が消えた」「少年と犬」などの話題作に出演。日本テレビのバラエティー「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「グルメチキンレース・ゴチになります！25」やニッポン放送「高橋文哉のオールナイトニッポンX」など、演技以外のジャンルにも活躍の場を広げている。

そして届いた朝ドラのオファー。「朝ドラは大きな目標の一つだったので凄くにうれしかったですし、他の作品とは違うベクトルの緊張と不安を持って現場に入ったことは覚えています」。出演決定から24年11月のキャスト発表まで期間が長く「情報が厳重に守られているので、髪を切った理由を周りから聞かれても一切、言えなくて。でも、言えないのもカッコいいなと、うれしい自分がいました（笑）」と喜びを振り返った。

演じるのは、福岡から東京高等芸術学校図案科に入学し、嵩の生涯の親友となる辛島健太郎役。小倉連隊で再会し、共に戦争を生き延びて復員。高知の闇市でガラクタ雑貨店を一緒に営んだものの、嵩は高知新報に入社し、健太郎は突然、姿を消した。東京で再会した際には、NHKのディレクター。朝田メイコ（原菜乃華）と結ばれ、2児の父に。嵩とは義兄弟となった。

健太郎が持つ天性の明るさと大らかさを高橋が好演。中園氏も「二枚目でクールな印象があったので、違う一面も見てみたいと思っていました。健ちゃんが現れただけで、その場がパッと明るくなりますよね。戦争パートでも彼の存在に救われました。コメディーセンスにも長けているので、これからもっともっと活躍する俳優さんだと思います。またご一緒できるとうれしいです」と絶賛、感謝した。

当の高橋は「心臓の位置を5センチ上げるイメージ」で演技。「これは僕の感覚的な問題で、言語化が難しい中でも一番近いニュアンスなのですが、健太郎のフワッとした軽さ、何でも素直に口に出しそうな雰囲気を表現するために、ずっと心掛けています」と明かした。

健太郎は40代後半となり、老け役はもちろん、等身大以外の役も今回が初挑戦。学生時代、戦争パート、戦後編と外見は変化、体重も増減させたが「気持ちの部分はずっと変わらないです」。高橋＆健ちゃんのブレない軸が「あんぱん」を最後まで支える。

＝インタビュー（2）に続く＝