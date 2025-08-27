耳元のおしゃれに！ Victorのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン“音アクセ”を使ってみた
コーデに溶け込む、可愛すぎるイヤホン！
Victorのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン“音アクセ”「HA-NP1T」に夏の季節感を取りいれた新色が2025年8月7日（木）より登場。
今回、サンプルをお借りしたので実際の使い心地をレビューします。
“音アクセ“「HA-NP1T」エターナルブルーを使ってみた
“音アクセ“「HA-NP1T」
“ながら聴き”が楽しめるイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン“音アクセ”「HA-NP1T」の夏バージョンカラー。
偏光パール塗装を施した3色のプレミアムカラーがラインアップ。
小さなジュエリーboxのようなイヤホンケース。
さりげないブランドアイコンの犬のマークも可愛いです。
パカッと開けると、イヤーカフ型イヤホンが入っています。
耳に軽くひっかけるスタイル。付け心地も違和感なく、しっかり耳にフィットしました。イヤーカフ型なので、ピアスやイヤリングなどのアクセサリーとのコーデも楽しめそうです。
耳をふさがないので、眼鏡やサングラスを着用したままの装着や、出歩く時に安全で助かりますよね。
使ってみたところ、重低音よりもボイスや電子音がクッキリと聞こえる印象で、音楽はもちろん動画やポッドキャストを聴くのにも◎
色はエターナルブルーのほかにソルティオリーブ、サンドピーチの3色展開。
詳細情報
・ブランド：Victor(ビクター)
・シリーズ：耳をふさがない、ながら聴きイヤホンnearphones
・製品名：イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン“音アクセ”「HA-NP1T」
Romantic Glow プレミアムカラー
・発売日：2025年8月7日（木）
・小売希望価格：22,000円（税込）
・カラー：エターナルブルー（AN）、ソルティオリーブ（GN）、サンドピーチ（PN）