コーデに溶け込む、可愛すぎるイヤホン！

Victorのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン“音アクセ”「HA-NP1T」に夏の季節感を取りいれた新色が2025年8月7日（木）より登場。

今回、サンプルをお借りしたので実際の使い心地をレビューします。

“音アクセ“「HA-NP1T」エターナルブルーを使ってみた

“音アクセ“「HA-NP1T」

“ながら聴き”が楽しめるイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン“音アクセ”「HA-NP1T」の夏バージョンカラー。

偏光パール塗装を施した3色のプレミアムカラーがラインアップ。

小さなジュエリーboxのようなイヤホンケース。

さりげないブランドアイコンの犬のマークも可愛いです。

パカッと開けると、イヤーカフ型イヤホンが入っています。

耳に軽くひっかけるスタイル。付け心地も違和感なく、しっかり耳にフィットしました。イヤーカフ型なので、ピアスやイヤリングなどのアクセサリーとのコーデも楽しめそうです。

耳をふさがないので、眼鏡やサングラスを着用したままの装着や、出歩く時に安全で助かりますよね。

使ってみたところ、重低音よりもボイスや電子音がクッキリと聞こえる印象で、音楽はもちろん動画やポッドキャストを聴くのにも◎

色はエターナルブルーのほかにソルティオリーブ、サンドピーチの3色展開。

詳細情報