¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï27Æü¡¢Âè108ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè108ÏÃ¤Ï¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î»í½¸¡Ö°¦¤¹¤ë²Î¡×¤¬½ÐÈÇ¡£È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï¡ÈÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¾ì½ê¡É¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ó¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤ËÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¿ôÆü¸å¡¢¿ÉÅç¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤ÏÌø°æ²È¤òË¬¤ì¡¢Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢3»ÐËå¤¬Ä«ÅÄÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÎÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥á¥¤¥³¤ÏÈë¤á¤¿´ê¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡Íö»Ò¤Ï¸ý¹È¤ò°ú¤¯¡£¡Ö¤â¤¦°ì¤ÄÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ÎÂÎ²¹¤À¡×¡£È¬ÌÚ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ç¾Î¢¤Ëá´¤ë¡£¸¶¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤ÎÈ¾Å»¤ò¸«¾å¤²¤ë¤È¡¢¿²Å¾¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¡¤¢¤ï¤¤¤«¤Ê¤·¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡Ä¡×
¡¡¡Ö°¦¤¹¤ë²Î¡×¤Ï½ÅÈÇ¡¢ÂèÆó½¸È¯Çä¤â·èÄê¡£¤Î¤Ö¤È¿ó¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¡¢¥á¥¤¥³¤Ï¡Ö¤¨¤¤¤Ê¡Ä¡£·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤¦¤Á¡¢¤â¤¦²¿Ç¯¤âÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ó¤¬¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Ï·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤ä¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤ª»Å»ö¤Î¼ÙËâ¤·¤Æ¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡Íö»Ò¤Ï¡Ö¡ÊÎø¡©¡Ë°ã¤¦¡×¡Ö¸ý¹È¤Î¤»¤¤¤ä¤¡£¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥³¡¼¥ë¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤¤¸ý¹È¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¡×¡£¤Î¤Ö¤ÈÍö»Ò¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¡×¤ÈË«¤á¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥³¡Ö¸ý¹È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¤¤Ã¤Èµ¤¤Å¤«¤ó¡£·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¼¤é¤¢¤ÎÌÌÅÝ¤Ï¤è¤¦¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤ÏËþÅÀ¤ä¡£¤±¤ó¤É¡¢¤¦¤Á¤Ï¡Ä¡×
¡¡Íö»Ò¡Ö¥á¥¤¥³¡¢¤è¤í¤á¤¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤¤¤¬¤«¤¨¡©¡×
¡¡¥á¥¤¥³¡Ö°ã¤¦°ã¤¦¡ª¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ¡¢·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÊâ¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¦¤Á¤é¤¢¤¬°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤ä¤Ã¤¿º¢¡¢¸ý¹È¤âÅÉ¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¡Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤âÃå¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£ÃË¤Î¿Í¤é¤¢¤¬Ä®¤«¤é¤ª¤é¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Ï¤â¤ó¤ÚÍú¤¤¤Æ¡¢ËÉ¶õ¹è¤Î·ê¤Ð¤Ã¤«¤ê·¡¤ê¤è¤ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤ä¤¡¢¤¦¤Á¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ¡¢·òÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤ò³¹¤òÊâ¤¤¿¤¤¤¬¡£¤É¤ì¤Ð¤¢¥¦¥¥¦¥¤¹¤ë¤¬¤ä¤í¡×
¡¡¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ï¿ÉÅç·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤ËÁêÃÌ¡£¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¤â¤¦Ê¹¤¤è¤ì¤ó¤ï¡ª2¿Í¤È¤â¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤ä¤Í¡×¤ÈÊò¤ì¡Ö°¦¤¹¤ë²Î¡×¤Î¡Ö¤¨¤¯¤Ü¤Î²Î¡×¤ò¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¡Ö¤³¤ì¡¢¥á¥¤¥³¤Î»í¤ä¤È»×¤¦¡×¡£¿ó¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Î¿Í¤ÎÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öµã¤¤¿¤¤¤È¤¡¡»ä¤¬¤Þ¤ó¤¹¤ë¤Î¡¡»ä¤Ïµã¤¯¤Î¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¡»ä¤Ï¤¨¤¯¤Ü¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¡Èá¤·¤¤¤È¤¤â¾Ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡Ä¡×
¡¡·òÂÀÏº¤Ï¶äºÂ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡Ö²¶¡¢¥Û¥ó¥È¡¢¤Õ¤¦¤¿¤ó¤Ì¤ë¤«ÃË¡ÊÇîÂ¿ÊÛ¤Ç¡Ø¤É¤ó¤¯¤µ¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¡Ë¤Ç¡¢¤´¤á¤ó¡£µã¤¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢²¶¤Î¶»¤Çµã¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¡£²¶¤¬ÎÞ¤Ð¼õ¤±»ß¤á¤ë¤±¤ó¡×¡Ö¥á¥¤¥³¡Ä¤¤ì¤¤¤À¡£°ìÈÖ¡¢¤¤ì¤¤¤À¡×¡½¡½¡£
¡¡Æ±¶É¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Î¡ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡É¡£Âè93²ó¡Ê8·î6Æü¡Ë¤ËÂ³¤¯¡Ö¤Õ¤¦¤¿¤ó¤Ì¤ë¤«¡×¤Ë¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¡ÖÇ¯¤Ë2ÅÙ¤âÊ¹¤¯¤È¤Ï¡×¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡ÖËÍ¤¬Ê¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¾®¾¾À¯É×¤µ¤ó¡ÊÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ë¤¬ºÇ¸å¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£