¥´¥ë¥Õ¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©¡ÈÌ¤Íè¤Î¥×¥í¡É¤â½Ð¾ì¤·¤¿É´½Ã¤Î²¦¥«¥Ã¥×¤ò¥ì¥Ó¥åー
É´½Ã¤Î²¦¤³¤ÈÉð°æÁÔ¤¬¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤Î¤¬¤³¤Î´ë²è¡£
º£²ó¤Ï¥ß¥Ë¥Ä¥¢ー¤Î FJ TOUR¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¥É¤¹¤ëÂç²ñ¡Ö2025 É´½Ã¤Î²¦¥«¥Ã¥× Presents by Éð°æÁÔ&¥´¥ë¥Õ¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥×¥í¥¢¥Þ150Ì¾¤¬½Ð¾ì¡¡Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿ー¸õÊä¤âÈ¯¸«¡ª
FJ¥Ä¥¢ー¤Î¡ÖÉ´½Ã¤Î²¦¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï150Ì¾¤â¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥¢ー¥×¥í¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥Þ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Âç²ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Âç²ñÃæ¤Ï¡¢ËÍ¤¬ÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î£³¿Í¤Î¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¥×¥í¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢£³¿Í¤¬£¸¥¢¥ó¥Àー¤Î¥È¥Ã¥×¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤Î·èÃå¤Ë¡£¤½¤ì¤òÀ©¤·¤¿ÀÐÌÓ¹ª¥×¥í¤Ë¤Ï¡¢ACN¥Ä¥¢ー¡ÊÃË»Ò²¼Éô¥Ä¥¢ー¡Ë¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¡²¬Íë»³¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡Ö±¿Æ°¤ÎÅ·ºÍ¡×¤òÈ¯¸«¡ª¾®ÅÄ·½¾Áª¼ê¤ÏÎ©¶µÂç³Ø£³Ç¯À¸¤Î³ØÀ¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À£³Ç¯ÌÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤â£³£µ£°¥äー¥ÉÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢£¸¥¢¥ó¥Àー¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¸³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡Ö¾®ÅÄ·½¾¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò²±¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤ÈÄ¹½ê¤ò´¶¤¸¤¿¡ª¶¯¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡ª
¥¹¥¿ー¸õÊäÀ¸¤Î³ØÀ¸¤«¤é´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¥×¥í¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¥¦¥£¥Êー¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¡¦¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー¤Î¸½ÌòÁª¼ê¡¢»Ô¸¶¹°Âç¥×¥í¡¢º´Æ£¤¨¤¤¤Á¥×¥í¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤«¤é¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¢¥Þ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ìー¥µー¤ÎÃ«¸ý¿®µ±¤µ¤ó¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤«¤é¤Î¥Ä¥ï¥â¥Î¤¿¤Á¤Ï¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥¹¥¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¨¤¤¤Á¥×¥í¤Ï¡¢¥Ò¥¸¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò»×¤¦¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¤¯¤Ó¤Ë¤â½Ð¤µ¤º¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Êµå¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡×¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Î¨¤¬¹â¤¤¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÂç¥±¥¬¤òÈò¤±¤¿¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Ä¹¤¤·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥ÕÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¥·¥Ë¥¢¤Î¶¯¤ß¡£¤·¤Ã¤«¤ê£²¥¢¥ó¥Àー¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤·¤¿¡£
¹°Âç¥×¥í¤Ï¥×¥ìー¤¬¥·¥å¥¢¡£¡Ö¤³¤Î¥Ûー¥ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤Îµå¤òÂÇ¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤Æ¡¢·è¤á¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´ðËÜ¡¢¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤Ê¥²ー¥à¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Á¤ó¤È¥ê¥«¥Ð¥êー¤·¤Æ¤¯¤ë¡£ÀÐ³À¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¯¸Ç¤ÊÅÚÂæ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÊø¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¾¡Éé¤É¤³¤í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬Æþ¤ë¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤ÏÂç¤¤¤¡¢¤È»×¤¦¥Ñ¥Ã¥È¤ÏÉ¬¤º·è¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â£µ¥¢¥ó¥Àー¤Ç½½Ê¬¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤â²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥³¥¢¤Î¿¤Ð¤·Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤Þ¤¤¡ª£´¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ«¸ý¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤âÆ±ÁÈ¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ê¤ª¤µ¤é¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¢¥¹¥êー¥È³¦¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ç¤Ï¥Ê¥ó¥Ðー£±¡£»î¹ç¤Ç¥×¥í¤È²ó¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥Àー¡ÊÅöÆü¤Î¥¹¥³¥¢¤â£±¥¢¥ó¥Àー¡Ë¤¬½Ð¤»¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃ«¸ý¤µ¤ó¤Î¥×¥ìー¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¤¯¤È½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥×¥ìーÃæ¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¤Î®¤ì¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ã«¸ý¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤ò¤»¤º¤Ë¡¢Ã³¡¹¤È¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤ë¥×¥ìー¤Ï18¥Ûー¥ë¤È¤¤¤¦Ä¹Ãú¾ì¤òÀï¤¦¤¦¤¨¤Ç¤Î¥ï¥¶¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ÇÄÀË×¡££³¥Ñ¥Ã¥È¡¢£´¥Ñ¥Ã¥È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î37¥Ñ¥Ã¥È¡£¤Õ¤À¤ó¤Ê¤é¥¹¥³¥¢¥á¥¤¥¯¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÆÀ°Õ¤Ê¤È¤³¤í¤¬Á´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î83¤Ç¤¹¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤è¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï²¿¿Í¤«¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤É¤ì¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Á¤ã¤Ã¤Æ¹Ê¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¾å¤²Êý¡¢²¼¤í¤·Êý¤ò²¿¼ïÎà¤«»î¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤É¤ÎÊý¸þ¤Ëºî¤í¤¦¤«ÌÏº÷Ãæ¡£¤½¤ì¤¬º£¤¤¤Á¤Ð¤ó¥×¥ìー¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡£¤¤¤Ä¤«¤É¤ì¤«¤Ë·è¤á¤Æ¥®¥å¥Ã¤ÈÎý½¬¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥³¥¢¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢º£¸å¤â³Ú¤·¤ß¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¼¡²ó¤âÉð°æÁÔ¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Éð°æ ÁÔ
¡ü¤¿¤±¤¤¡¦¤½¤¦/¥¹¥Ýー¥Ä¡¢·ÝÇ½¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¤Ç¡ÖÉð°æÁÔ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°Ã´¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×(ÆüÍËÄ« 9:30¤«¤é)¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¡£YouTube ¡ÖÉð°æÁÔ É´½Ã¤Î²¦¹ñ¡×¤â¹¹¿·Ãæ¡£
¡ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡gogotakei.com/
¡üX¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡@sosotakei
¡ü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡sosotakei
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬¡¢FJ TOUR