今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第22週「愛するカタチ」の第109回が8月28日に放送予定です。

【写真】柳井家を訪れた小学生は…

＊以下8月28日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

ある日、嵩（北村匠海さん）にファンレターをくれた小学生の中里佳保が、祖父の砂男と柳井家にやってくる。

笑顔で迎えるのぶ（今田美桜さん）と嵩だったが、ニコリともせずに辛辣な言葉を投げる佳保に、２人はタジタジに。

張ってあった太ったおじさんの絵には興味を示すが…。

佳保が映画の話などで蘭子（河合優実さん）と意気投合する中、砂男はのぶと嵩に佳保のつらい出来事を話し、嵩の詩集に救われたと感謝を伝える。