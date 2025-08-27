＜義母、妊婦に生もの強要＞看板メニューの「鳥刺し」食べないのは失礼！？圧が怖い…【第1話まんが】
私はアミ（27歳）。現在夫のハヤト（30歳）との子どもを妊娠中（7ヶ月）です。初めての妊娠なので、お腹の子になにかがあってはいけないと、日々育児本やインターネットで妊娠中の過ごし方や育児について調べています。ハヤトにもそうするようにお願いしていますが、ハヤトは「なんとかなるよ」とあまり情報収集をしてくれません。なので、私が調べたことをハヤトに伝えるようにしています。そんな日々のなか、ハヤトの実家に帰省することになりました。
初めての妊娠なので、妊娠中にやっていいこと悪いこと、日々たくさん勉強しています。
ハヤトの実家へは車で2時間。新幹線と電車を使うと1時間ちょっとの距離。車で自分たちのペースで移動することにしました。
どのお母さんもそうだとは思いますが、私の不注意でお腹の赤ちゃんを危険に晒したくはありません。
生のお肉は食べないで、ほかのものでもつまんでいよう……せっかく予約してくれたんだしと、思い直すことにしました。
義母がこのお店の名物である鳥刺しを食べるよう勧めてきました。私は「あ、妊娠中は生ものはちょっと……すみません」と、断りました。
ハヤトの実家に帰省をすると、義母が居酒屋を予約してくれていました。
予約してくれたのは鳥刺しが看板メニューのお店のようですが、私は妊娠中のため、生ものが食べられません。
お店のチョイスに少し疑問を感じたものの、ほかのメニューも美味しかったので、とくに不満はありませんでした。
しかし義母は、私が鳥刺しを食べないことにイライラし始めて……。
食べていたものを取り上げられて、鳥刺しを食べるように言われたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
初めての妊娠なので、妊娠中にやっていいこと悪いこと、日々たくさん勉強しています。
ハヤトの実家へは車で2時間。新幹線と電車を使うと1時間ちょっとの距離。車で自分たちのペースで移動することにしました。
どのお母さんもそうだとは思いますが、私の不注意でお腹の赤ちゃんを危険に晒したくはありません。
生のお肉は食べないで、ほかのものでもつまんでいよう……せっかく予約してくれたんだしと、思い直すことにしました。
義母がこのお店の名物である鳥刺しを食べるよう勧めてきました。私は「あ、妊娠中は生ものはちょっと……すみません」と、断りました。
ハヤトの実家に帰省をすると、義母が居酒屋を予約してくれていました。
予約してくれたのは鳥刺しが看板メニューのお店のようですが、私は妊娠中のため、生ものが食べられません。
お店のチョイスに少し疑問を感じたものの、ほかのメニューも美味しかったので、とくに不満はありませんでした。
しかし義母は、私が鳥刺しを食べないことにイライラし始めて……。
食べていたものを取り上げられて、鳥刺しを食べるように言われたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか