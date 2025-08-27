今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜朝田のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。嵩の芸術学校時代からの友人で、NHKのディレクター、辛島健太郎を演じるのが、高橋文哉さんです。のぶの妹・メイコ（原菜乃華）は、健太郎への片思いを実らせ結婚しました。なかなか進展しないメイコと健太郎の恋に視聴者はヤキモキさせられてきました。健太郎役に込めた思いを高橋さんに伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

恋心の芽生えは…

＜健太郎と嵩は東京の芸術学校の入試会場で出会った。補欠合格した健太郎は入学後に図案科の教室で嵩と再会する。メイコとの出会いは第７週。芸術学校に通っていた健太郎が嵩の帰省に強引に同行し、高知を訪れた時だ。メイコが健太郎に思いを寄せるようになるが、健太郎はメイコを「（漫画のキャラクターの）のらくろに似ている」と可愛がってきたが…＞

第８週くらいから、「健太郎はいつメイコと向き合うのだろう」と思いながら演じてきました。でも、健太郎がメイコを意識するような演技をすると、どんどんあざとくなってしまう。健太郎を演じる時には、あざとくならないようにしようとかなり初期の段階で決めていたので、「メイコは大切な人」でそれ以上でも以下でもないくらいの感覚でいました。

家族でも友達でもなく心に居続ける、何かあったときにふっと思い出すような、寂しくなった時に会いたくなる人。健太郎にとってメイコはそんな存在です。

健太郎のメイコへの恋心がいつ芽生えたのかというと、これには正解が多分ないんです。僕の中ではこの場面でこう気持ちが動いて、と自分なりに芝居を構成してきました。「ここ！」というタイミングは視聴者のみなさんで想像していただければと思います。

告白シーンに「来た！」



（『あんぱん』／(c)NHK）

＜第19週でメイコはのど自慢の予選会に参加。健太郎の姿を見つけると緊張して失敗してしまう。不合格となったもののメイコは、健太郎に長年の思いを告白。健太郎は受け止め、半年後には結婚した＞

メイコとのシーンで印象に残っているのは告白のシーンです。台本をいただいて読んだ時に「ついにきた！」みたいな感覚はありました。

嵩とのぶ、蘭子といった、義理の兄、義理の姉になる人たちに見守られながらの告白シーンなので、緊張するなと思いましたね。

告白シーンのリハーサルをやったときに自然と現場で拍手が沸き起こって。今後の２人が楽しみなシーンになりました。

変わらない健太郎

＜結婚後のメイコは母親として強さを見せ、健太郎に遠慮しなくなった。その一方で、「健太郎から女性として見られていない」と悩むようになる＞

メイコに会えたらうれしいし、会えなかったら寂しいという感覚は健太郎は結婚後も変わらない部分だと思っています。



（『あんぱん』／(c)NHK）

『あんぱん』では初めて父親役を演じています。結婚指輪をしたのも初めてでした。僕は兄が２人いて、甥っ子と姪っ子がいます。なので、今、お仕事で小さい子と触れ合うお芝居はやりやすかったです。家族で一緒にご飯を食べているシーンでは、子どもが食事中に後ろに倒れないように支えようと自然と手が伸びました。日ごろの兄の空気感を思い出しながら、撮影に臨みました。

原さんと一緒に、子役の子とは撮影以外での会話にお芝居の言葉を混ぜて、「ここで言うんだよ」などと伝えながら過ごしていました。

成長したら『あんぱん』を見てほしい

『あんぱん』にはいろいろな曲が登場します。改めて、やなせさんの作詞のすごさを感じました。子どものころに聞いた曲は、忘れない。すべての世代に残り続けてきた作品がどういう風に作られていったかをドラマを通じて知ることができるのは素敵なことだと思います。

アンパンマンという歴史ある作品がどう作られたかということは、僕が子どものころは考えたことはありませんでした。甥っ子や姪っ子が、もう少し理解できるようになったら『あんぱん』を見てほしい。

いろいろなものを理解した上で、アンパンマンを見たら、感じることも違ってくると思っています。