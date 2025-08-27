タレントの王林（27）が26日、自身のインスタグラムを更新。地元青森でねぶた祭に参加した姿を公開した。

「Aomori NEBUTA and Hirosaki NEPUTA」と青森ねぶた祭、弘前ねぷたまつりの様子をアップ。「今年の青森の夏はいつもに増して熱かった って毎年言ってるような気もするケド」とした。

「個人的にも青森中央学院大学・青森中央短期大学のアンバサダーとして跳人の衣装で参加させて頂いたり、東京でできたお友達がたくさん遊びに来てくれたり、色んな角度から見られたり」「雨の中見た弘前のねぷたはじょっぱり魂も感じてより強く心に届きました。背中に津軽衆を背負ったみなさんの写真からがねぷたの思い出だよ ねぶたとねぷたの山車もだけど囃子の違いも感じて見て」とつづった。

「今年も青森に熱い夏が来てくれたことに感謝。青森の人間でよかったって日々思うけど特に感じる1週間です」と王林。「じゃわめぎをありがと」と記した。

ハネトの衣装を着た自身の姿や、多くの山車、さらには俳優の松山ケンイチと寺尾聡との大物俳優たちとのショットもアップ。

この投稿に、ファンからは「凄い二人に挟まれてる」「素敵です」「素晴らしいね」「ねぷたとねぶた両方満喫したんですね」「ねぶたとねぷたって全然山車が違うんですね」などの反応があった。

青森出身の松山も自身のYouTubeチャンネルで「青森ねぶた祭」へ訪れる様子をアップしており、そこで、寺尾と一緒に楽しむ姿を公開。さらに、王林と合流する様子もアップしていた。