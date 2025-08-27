27日（水）北日本や日本海側で雨が強まるでしょう。東京都心は猛暑の記録を更新する見込みです。

＜27日（水）の天気＞

前日から北海道に大雨を降らせている低気圧は、北海道の北へ進んでいます。低気圧からのびる寒冷前線が日本海沿岸に南下してきています。東北日本海側ではすでに大雨になっているところがあり、午前中を中心に非常に激しい雨が降る見込みです。記録的な大雨になった北海道北部ではいったん雨がやんでも、断続的に雨が降る予想です。

北日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、日中は日本海側の広い範囲で雨が降り、前線通過時にはザッと雨脚が強まりそうです。

太平洋側では午前中ほど日差しが届き、猛烈な暑さが続く見込みです。前線の南下とともに大気の状態が不安定になり、午後は所々で激しい雷雨になるでしょう。お帰りの時間帯は雨の降るところが多くなりそうなので、傘を持ってお出かけください。

＜予想最高気温＞

東京都心は10日連続、今年23回目の猛暑日となり、歴代単独1位の記録になる見込みです。

札幌 30℃（＋1）

仙台 34℃（＋2）

新潟 30℃（-4）

東京 36℃（＋1）

名古屋 35℃（-2）

大阪 35℃（±0）

鳥取 33℃（-3）

高知 33℃（±0）

福岡 34℃（-1）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

28日（木）以降晴れる日が多いですが、週明けは広くくもりや雨になりそうです。沖縄は29日（金）以降、くもりや雨の日が続く見込みです。天気に関わらず厳しい残暑が続き、大阪では体温超えの暑さになる日もあるでしょう。

■札幌〜名古屋北日本は28日（木）と29日（金）は晴れますが、その後も周期的に雨が降る見込みです。東日本は晴れる日が多く、猛烈な暑さが続くでしょう。東京都心は猛暑日の記録を更新し、名古屋でも年間の猛暑日日数が過去最多に迫る予想です。