フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（29）が27日までにインスタグラムを更新。改めて結婚を発表した。

藤本アナは26日、キャスターを務める同局系朝の情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）に出演し、結婚を生報告していた。インスタグラムでも「たくさんのあたたかいメッセージをありがとうございます。すべて読ませていただいております。これからも仕事に励みます。よろしくお願いいたします！」と報告し、感謝を述べた。

藤本アナの結婚に対し、フリーアナの阿部華也子は「まりのちゃんおめでとうございます」と祝福。同僚の堀池亮介アナや日本テレビの杉原凜アナも続いた。2022年北京オリンピック（五輪）カーリング女子日本代表で銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美は「まりのさんご結婚おめでとうございます」とつづった。

藤本アナは「めざまし」の冒頭、メインキャスターの伊藤利尋アナ（53）から「暑い日が続いていますが、今日はホットな話が」と発表があり、藤本アナに向かって「ご結婚おめでとうございます」と祝福した。

藤本アナは「お気持ちは？」と問われ、「私事でありがとうございます。改めて、仕事を頑張っていきたいと思っております」と気持ちを新たにした。また、伊藤アナから「パートナーの方はドクターでいらっしゃると」と聞かれると、「そうですね、はい」と笑顔でうなずき、夫は医師だと明かした。

最後に伊藤アナから「お気持ちは？」と問われ、「おめでとうとたくさん言われて、初めて実感が湧いてきました」と答え、出演者全員から「おめでとうございます」の大合唱に、笑みを浮かべた。

藤本アナは福岡県出身。19年3月に東京大医学部を卒業し、同年にフジテレビ入社。現在の担当番組は「Mr．サンデー」、「めざましテレビ」、「さんまのお笑い向上委員会」など。