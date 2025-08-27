今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第108話が27日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、嵩（北村匠海）の詩集が出版されることになり、喜ぶのぶ（今田美桜）。八木（妻夫木聡）のアイデアで変わった場所で開かれたサイン会は、嵩の心配をよそに盛況のうちに終わる。数日後、柳井家を訪れたメイコ（原菜乃華）は、のぶと嵩のやりとりをうらやましそうに見ていた。その後、三姉妹で集まった蘭子（河合優実）の部屋で、メイコは秘めた願いを語る。おしゃれして、健太郎（高橋文哉）と一緒に町を歩きたいという。嵩から話を聞いてうろたえる健太郎に、のぶは詩集を開く。そして健太郎はメイコに、「泣きたい時はオレの胸で泣いて欲しい」と話す。

妖艶な蘭子の、メイコへの「よろめきドラマ」という言い回しがネットでも話題に。そしてメイコと健太郎のやり取りに視聴者も反応した。

X（旧ツイッター）には「いきなりオープニング」「開幕たかしサイン会。なんでランジェリー売り場なんだよ（笑）」「どうして蘭子が登場するシーンはそんなに色っぽいのか」「蘭子がんばれ」「蘭子と八木さんの関係が動きそうでわくわく！じれったいのが何だかいいのだ、この2人は。」「蘭子のシーンだけ、別のドラマみたい」「蘭子って凄い魅力的だよね 仕草なのかな？美しさがあってずっと素敵」「絶対に蘭子のときだけ、製作陣の熱量が違う」「ローレン・バコール、ハンフリー・ボガードの奥さん」「けんちゃん忙しいんか」「よろめきドラマ」「メイコちゃんのせつない想い」「けんちゃん 素敵なこと言ってるけど 髪型が 志村けんさんのコントのときみたいで 名台詞入ってこない」「うわぁぁぁぁ…この物語にメイコがいた理由が『えくぼの歌』とは…よかったねメイコ」「40代のキャピキャピ手繋ぎ駆け足」「どゆこと？で締め！」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。