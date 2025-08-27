Photo: Haruki Matsumoto

重い荷物を持ち歩く際の負担と荷物の整理整頓。この2つの課題を登山用バッグの負担軽減技術と16個の仕分けポケットで解決してくれるバックパックが「Tryptics」。20〜40Lという可変容量でたっぷり収納しながら小物まで効率的に整理が可能。

2週間ほどじっくり体験させてもらったところ、PCやデジタル一眼カメラなどの重い機材を持ち歩いても便利で快適でしたので皆さんにも紹介しておきます。

荷重分散×16ポケット｜冒険と絶景の旅へ｜身軽な機内持ち込みトラベルバックパック 22,800円 【早期先行割引 20％OFF】 machi-yaでチェック

登山用技術で負担軽減

Photo: Haruki Matsumoto

こちらが可変容量のトラベルバックパック「Tryptics」。登山ザックの技術を応用し、荷重分散と多彩な収納力が特長となっています。

Photo: Haruki Matsumoto

背面にはアルミフレームでしっかりとした安定感を実現しながら、肉厚のメッシュクッションで快適な背負い心地も両立。

さらにウエストベルトもあるので、しっかりと装着すれば腰も使って重たい荷物を支えられるのでラクになるという仕組みです。

Photo: Haruki Matsumoto

実際の疲労感は荷物の量と重さで変わりますが、いつも使っているバックパックより移動時の負担は少なくなりましたよ。

サイズ可変も便利で機内持ち込みもOK

Photo: Haruki Matsumoto

6ヶ所の調整ベルトでサイズは20〜40Lにサイズを調整可能。普段の通勤通学ではコンパクトに、旅行や出張時には大容量にとシーンに応じて最適化できるのも便利かと。

Image: adventureaid

最大容量でも一般的に機内持ち込みサイズに対応（※）しているので、2泊ぐらいまでの飛行機旅行なら「Tryptics」ひとつで十分対応できそうです。

※ 航空会社や機材によって持ち込み可能サイズは変更になるので持ち込みを保証するものではありません。利用時は事前に確認してください。

小物も整理しやすい

Photo: Haruki Matsumoto

さまざまなアイテムを収納しやすいのも「Tryptics」の魅力のひとつ。

メインコンパートメントはガバッと大きく開いて視認性とアクセス性が高く、さらに各種大小のメッシュポケットで小物整理もしやすいのがポイント。

Photo: Haruki Matsumoto

蓋になる方にも大きめポケットが2つ。

Photo: Haruki Matsumoto

外側にも定番の小物用ポケットがあり、鍵やパスケースなどサッと取り出したいアイテムに便利でした。

Photo: Haruki Matsumoto

もちろんノートPCやタブレット用スペースも完備。

Photo: Haruki Matsumoto

写真は筆者の日常仕事用の荷物たちですが、これだけ入れてもバッグ内はまだまだ余裕がありました。

改めて2泊ぐらいの出張や旅行は「Tryptics」ひとつで事足りそうでしたので、マルチに使えるバックパックを探している人にはオススメできると思います。

価格は先行セールで22,800円（税・送料込み）からとなっていたので、気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください！

