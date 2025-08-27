日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2910（+11.5 +0.40%）
ホンダ 1676（+9 +0.54%）
三菱ＵＦＪ 2291（+19 +0.84%）
みずほＦＧ 4851（+18 +0.37%）
三井住友ＦＧ 4116（+14 +0.34%）
東京海上 6468（+21 +0.33%）
ＮＴＴ 157（+0.5 +0.32%）
ＫＤＤＩ 2570（+2.5 +0.10%）
ソフトバンク 233（+0.8 +0.34%）
伊藤忠 8211（+11 +0.13%）
三菱商 3270（+7 +0.21%）
三井物 3359（+4 +0.12%）
武田 4388（-14 -0.32%）
第一三共 3614（+26 +0.72%）
信越化 4629（+6 +0.13%）
日立 4074（+27 +0.67%）
ソニーＧ 4110（+14 +0.34%）
三菱電 3654（+13 +0.36%）
ダイキン 19329（-36 -0.19%）
三菱重 3782（+18 +0.48%）
村田製 2424（-0.5 -0.02%）
東エレク 20258（+13 +0.06%）
ＨＯＹＡ 19222（-38 -0.20%）
ＪＴ 4697（-8 -0.17%）
セブン＆アイ 1958（-8.5 -0.43%）
ファストリ 47946（+136 +0.28%）
リクルート 8853（+2 +0.02%）
任天堂 13517（-8 -0.06%）
ソフトバンクＧ 15398（+133 +0.87%）
キーエンス（普通株） 57205（+545 +0.96%）
