日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2910（+11.5　+0.40%）
ホンダ　1676（+9　+0.54%）
三菱ＵＦＪ　2291（+19　+0.84%）
みずほＦＧ　4851（+18　+0.37%）
三井住友ＦＧ　4116（+14　+0.34%）
東京海上　6468（+21　+0.33%）
ＮＴＴ　157（+0.5　+0.32%）
ＫＤＤＩ　2570（+2.5　+0.10%）
ソフトバンク　233（+0.8　+0.34%）
伊藤忠　8211（+11　+0.13%）
三菱商　3270（+7　+0.21%）
三井物　3359（+4　+0.12%）
武田　4388（-14　-0.32%）
第一三共　3614（+26　+0.72%）
信越化　4629（+6　+0.13%）
日立　4074（+27　+0.67%）
ソニーＧ　4110（+14　+0.34%）
三菱電　3654（+13　+0.36%）
ダイキン　19329（-36　-0.19%）
三菱重　3782（+18　+0.48%）
村田製　2424（-0.5　-0.02%）
東エレク　20258（+13　+0.06%）
ＨＯＹＡ　19222（-38　-0.20%）
ＪＴ　4697（-8　-0.17%）
セブン＆アイ　1958（-8.5　-0.43%）
ファストリ　47946（+136　+0.28%）
リクルート　8853（+2　+0.02%）
任天堂　13517（-8　-0.06%）
ソフトバンクＧ　15398（+133　+0.87%）
キーエンス（普通株）　57205（+545　+0.96%）