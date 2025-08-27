【本日の見通し】やや材料不足感、方向性を探る展開か



今日は目立った米指標発表予定などがなく、やや材料不足感がある。米株式市場は本日NY市場夕方(日本時間２８日早朝）の米半導体大手エヌビディアの決算待ちとなっており、こちらも大きな動きが出にくいところとなっている。



ドル円は１４７円台を中心とした推移が見込まれる。昨日は東京朝にクックＦＲＢ理事解任をめぐる動きから上下する場面が見られた。それまでのドル高が一服しいったん下げるも、元の水準に戻すなど、力強さが見られたが、それでも１４８円台を超えるだけの勢いが出ず、上値も限定的となった。上値の重さを嫌気して、その後ドル売り円買いが優勢となったが、クックＦＲＢ理事解任報道で付けたドル安水準まで下げておらず、レンジの中での上下に留まっている印象。



この後も、次の方向性を探りながら147円台を中心とした推移が続くとみられる。



ユーロドルは海外市場で１．１６台中心の推移。こちらもこの後目立った材料がなく、１．１６台のレンジ取引が中心となりそう。やや上値が重い印象があるが、１．１６００割れを積極的に試すだけの勢いに欠ける。ユーロ円は対ドルの重さが上値を抑えるものの、動きが出るかはドル円次第となりそう。ドル円の動きが限定的に留まれば１７１円台中心の推移が見込まれる。



ポンドドルは海外市場で１.３５００手前が少し重くなっていた。１．３５００を挟んでの推移から１．３４台中心の推移へと、レンジが少し切り下がった可能性。もっとも積極的な動きは期待しにくい。ポンド円はユーロ円同様にドル円次第か。対ドルでのポンドの重さもあり１９９円台の買いに少し慎重な印象があり、リスクはやや下方向。



MINKABUPRESS 山岡

