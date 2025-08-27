東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.40 高値147.91 安値146.99
148.80 ハイブレイク
148.35 抵抗2
147.88 抵抗1
147.43 ピボット
146.96 支持1
146.51 支持2
146.04 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1642 高値1.1665 安値1.1602
1.1734 ハイブレイク
1.1699 抵抗2
1.1671 抵抗1
1.1636 ピボット
1.1608 支持1
1.1573 支持2
1.1545 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3480 高値1.3493 安値1.3435
1.3562 ハイブレイク
1.3527 抵抗2
1.3504 抵抗1
1.3469 ピボット
1.3446 支持1
1.3411 支持2
1.3388 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8034 高値0.8072 安値0.8026
0.8108 ハイブレイク
0.8090 抵抗2
0.8062 抵抗1
0.8044 ピボット
0.8016 支持1
0.7998 支持2
0.7970 ローブレイク
