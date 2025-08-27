東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.40　高値147.91　安値146.99

148.80　ハイブレイク
148.35　抵抗2
147.88　抵抗1
147.43　ピボット
146.96　支持1
146.51　支持2
146.04　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1642　高値1.1665　安値1.1602

1.1734　ハイブレイク
1.1699　抵抗2
1.1671　抵抗1
1.1636　ピボット
1.1608　支持1
1.1573　支持2
1.1545　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3480　高値1.3493　安値1.3435

1.3562　ハイブレイク
1.3527　抵抗2
1.3504　抵抗1
1.3469　ピボット
1.3446　支持1
1.3411　支持2
1.3388　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8034　高値0.8072　安値0.8026

0.8108　ハイブレイク
0.8090　抵抗2
0.8062　抵抗1
0.8044　ピボット
0.8016　支持1
0.7998　支持2
0.7970　ローブレイク